FADA ta completamente yen cu presentacion di programa Paga Tino

For di comienso di Mei ya caba FADA ya caba ta super druk cu e programa di Paga Tino cu ta un modulo di 6 diferente hoofdstuk unda ta na diferente scol, dunando muchanan di zesde klas riba diferente topico, pa nan wak e diferente caracter y cosnan cu nan ta bay topa cun’e.

Sra. Rulienne Arends a splica cu nan ta completamente full y no tin mas luga pa ofrece Paga Tino na mas scol. Di awo te cu fin di Juni, nan ta full bezig cu e Paga Tino y nan ta contento cu e reaccion di e scolnan. Aña pa aña mas y mas scol ta acerca nan pa e programa akinan . y pesey tambe nan ta keda pidi e scolnan pa nan tuma contacto mas lihe cu nan, pa no warda te Mei of Juni pa tuma contacto cu nan. Te ainda nan ta hayando peticion pa e Paga Tino, pero lamentablemente no tin espacio pa duna nan mas scol.

FADA mes cu Paga Tino tin un di e capitulonan cu ta mishi cu e tema, sin bay mucho diep den dje, pero si ta papia cunan pa nan ta na altura pa wak kico nan sa caba. Ta enfoca ariba muchanan di zesde y tin e topiconan aki caba. Muchanan di awendia tin e social media cu ta hunga un rol grandi y si tin cosnan cu abo como mayor no kier conta bo yiu, nan ta bay Google, y ta haya e informacion aki. Ta miho nan hay’e for di un educador of un mayor, pa siñanan kico e ta. Un proyecto asina aki ta un bon stap y e ta habri porta pa un bon proyecto pa e muchanan.

Cuanto porciento di e muchanan ta bisa cu “ok, awo mi sa”? Segun Sra. Arends, despues di cada programa Paga Tino, nan ta laga e muchanan yena diferente pregunta na kico nan a pensa di e programa, kico nan a gusta y kico nan no a gusta y nan ideanan. Algun di e e temanan cu mas nan ta gusta ta e tema di sexualidad, ta un di nan cu nan ta bisa cu tin cosnan cu nan no tabata sa. Y nan ta contento cu nan a haya sa awo. Nan tin diferente programa, kico ta strobabo pa yega na bo meta. Tin hopi cos cu e muchanan ta keda contento cu nan. Tin mucha ta prefera di warda te ora nan tin cierto edad. Nan ta toca tambe droga y alcohol. Y nan ta bisa cu e Peer pressure ta hunga un rol y awo nan sa kico pa haci ora nan topa cu cierto situacion asina. Den un klas tin 20 pa 25 studiante, dus cada siman di cada scol nan ta haya e casi e mesun cantidad di mucha pa e proyecto Paga Tino.

Tin ora ta dificil pa bisa cu siguridad, cuanto ta e cantidad cu ta bisa cu si nan ta worry, of cu no, nan no ta worry, cualnan ta interesa of no. atrobe, tin ora bo ta pensa cu e cierto muchan no ta mustra interesa, pero net e mucha ey na final ta esun cu a capta e mensahe. FADA ta pone enfasis pa make sure cu e mensahe a yega na e muchanan, segun Sra. Rulienne Arends.