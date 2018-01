Facultad di Turismo di Universidad di Aruab cu fecha nobo pa nan rifa

Maestro/a nan y studiantenan di e Facultad di Hospitality and Tourism Management Studies ta informa cu e rifa programa pa e fecha di 18 di Januari lo saca su ganadornan awo dia 18 di Februari. Asina ofreciendo e comunidad di Aruba mas tempo pa yuda nos studiantenan yega nan meta. Alabez tin e oportunidad pa gana un di e 23 premionan cu ta entre otro: Weekend Stays na Marriott, Hilton y Holiday Inn; Sunset y Lunch Sails by Red Sail Sports; Palm Island Passes y Sunset Cruise by De Palm Tours; UTV tour by Fofoti Tours & Transfers; Breakfast, Lunch & Dinner voucher by Gianni Group, White Modern Cuisine, Old Fisherman’s Restaurant, Sea Salt, Driftwood, La Trattoria Faro Blanco, Hadicurari, Red Parrot Restaurant, Pure Lime, Moomba Beach, Linda’s Pancake House, Gift Certificate di Trash by Ronchi; y Make-up by Endy Croes & Alitza Franken.

Pa mas informashon di e programa por bishita www.ua.aw of www.facebook.com/UA.FHTMS