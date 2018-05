Facultad di Economia y Finansas ta celebra su hubileo di plata

Hubileo 25-aña di FEF hunto cu “minors” cu cooperacion di “Nyenrode Business Universiteit” y Departamento di Asunto Economico

E Facultad di Economia y Finansas (FEF) di Universidad di Aruba (UA) ta cumpli e aña aki 25 aña di existencia y ta para dilanti di retonan grandi. Mas cu 400 studiante a gradua na e facultad aki, unda cu FEF awor aki ta e proveedo di mas grandi riba e mercado laboral na Aruba cu personanan gradua cu un diploma di nivel halto di educacion riba e tereno di economia y comercio.

FEF ta ofrece for di 1993 e programa di “Bedrijfseconomie” y actualmente e “major” “Accounting & Finance”, tambe for di 2003 e “mayor” Marketing (cual tabata Commerciële Economie). Na 2015 e facultad a bira e prome cu tabata ofrece e structura di “major-minor”, unda cu e “major” ta e parti principal di e estudio y e “minor” ta keda un escogencia cual ta dura mas o menos un semester, unda cu e studiante ta amplia su enseñanza den e materia of ta specialisa den esaki. Esaki por sosode den e mesun facultad, pero tambe e studiante por haci esaki na un otro instituto (den exterior) cu ta acredita, dunando e studiante e oportunidad di ta parti di un intercambio di estudio durante e periodo di e “minor”. Ya cu na UA tin 3 facultad cu na 2014 a wordo bon gekeur door di e “Nederlandse Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)”, unda cu FEF tambe ta un di nan, UA a bin na remarke pa ayudo financiero di Europa, esaki door di e fondo di Erasmus. Pa medio di esaki studiantenan di UA por participa den e intercambio di estudio cu un “studiebeurs” substancial.

Na september di e aña aki FEF lo bay cuminsa cu 4 “minors” nobo cual nan ta: “Accountancy & Control”, “Advanced Advertisement and Design”, “International Financial Management” y “International Sustainable Entrepreneurship”. E ultimo “minor” lo bay den cooperacion cu “Hanzehogeschool Groningen”, hunto cu e departamento di Iniciativa pa Desaroyo di Empresa Arubano (IDEA), esaki ta parti di e Departamento di Asunto Economico,Comercio y Industria (DEZHI). Studiantenan den e “minor” aki lo bay yuda y conseha companianan cu ta cuminsando y otro companianan den tur tereno.

25 aña pasa, ora FEF a cuminsa, e diploma di HBO tabata mayoria di biaha e final di e caminda pa hopi persona. E diploma ta y tabata un diploma decente pa asina un persona por a cuminsa labora. Toch bo ta mira cu door cu sociedad ta cambia hopi mas lihe y ta bira mas complica, cu mas y mas studiante kier mas y e dunadonan di trabou ta exigi mas cu un “solamente” e diploma di bachelor. E ultimo decena FEF a duna e punto aki hopi importancia. Como resultado cu e transpaso di FEF pa un estudio universitario mas halto (WO-opleidingen) ta cana hopi bon.

FEF ta un estudio exitoso. Studiantenan cu a gradua na FEF ta haya trabounan tremendo manera na kantoornan di accounting, banco, wholesale, departamentonan di gobierno etc.

Pa e motibonan aki for di september 2018 FEF lo bay cuminsa cu un estudio di “Post-Bachelor Controlling” na Aruba cual lo dura un aña y mei (1.5 aña). Despues di 1 aña e studiante por sigui un part-time master na e scol bon conoci di Nyenrode Business Universiteit na Breukelen y caba esaki den un tempo corto. E studiante tambe tin e opcion despues di e prome aña di e “Post-Bachelor Controlling” pa caba esaki na Aruba cu un control- scan (0.5 aña, tambe como part-time). Na final di e 1 aña y mei (1.5 aña) di estudio, e studiante ta ricibi un diploma. E trayecto completo di e “Post-Bachelor Controlling” na Aruba ta “powered by Nyenrode”. Riba diahuebs awor 24 di mei 2018 lo tin un anochi informativo den sala A na UA, cual ta cuminsa pa 7:00 pm.

Riba e potret por aprecia:

Señora Marieke Hogerwerf di Nyenrode, di e programa di “Post-Bachelor Controlling”, vice decano di FEF Aruba señora drs. Debby van Loon, decaan di FEF Aruba señor drs. Joost Jacobs, hunto cu colaboradornan di e programa “Post-Bachelor Controlling” , di Nyenrode Business Universiteit durante e bishita na april na Breukelen.

Comments

comments