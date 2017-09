Facultad di Arte y Ciencia a saca ganadonan di nan rifa

E Facultad di Arte y Sciencia (FAS) di Universidad di Aruba (UA) tin dos biahe educacional planea pa e aña academico aki. Uno ta cu e studiantenan di Social Work and Development (SW&D), y e otro ta cu e studiantenan di e programa di estudio Organization, Governance, and Management (OGM). Ta organisando e biahenan den e siman di 23 pa 27 di October. E studiantenan di SW&D ta planeado pa bay Costa Rica y OGM lo bay Washington DC. E meta di e biahenan aki ta pa stimula studiantenan pa aspira pa sigui studia (riba nivel di masters), pa haya experiencia internacional y amplia nan perspectiva teoretico.

Pa logra recauda fondo pa e biahenan a tene un rifa pa studiantenan por paga nan ticket, nan estadia, y transporte. Dia 6 di September a saca e ganadonan di e rifa dilanti di notario Ted Johnson. E ganadonan ta.

Ticket #4529 Fanny Oduber | #0474 La Cabana | #7277 James | #3390 Benjamin Petrochi | #3803 Angela Croes – Quiceno | #3671 Jay’s Tire Shop | #1517 Andy Jansen | #4591 Ray-anne Hernandez | #3218 Miloushka Dijkhoff | #5225 Roberto Lejuez | #3941 S. Nieuwkerk | #5667 Milka Vrolijk | #3590 Irving Vis | #2046 Kimberley Wever | #0920 Luciano Milliard | #6970 Helmut Vink | #5201 Esther Williams. Sra Ester Williams a gana e prome premio cu ta un Samsung Smart TV di 32 inch.

Ta invita tur ganado pa pasa na Universidad di Aruba dia 20 di September, di 12.30 pa 1.30 di atardi pa busca nan premio.

Ta felicita tur ganado y alabes ta gradici tur comerciante y cada un persona cu a coopera y a cumpra un rifa of un buki di rifa. En especial ta desea di gradici e sponsornan pa e premionan. Nan ta Sams by Manolo, Costa Linda Beach Resort, AMC Unicon, Dyon Center, Marriott Resort & Stellaris Casino, La Quinta Beach Resort, Quality Apartments and Suits, Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino, Action Tours Aruba NV, The Grill House Restaurant, Aruba Trading Company y Clementia Eugene.

Ta invita e sponsornan tambe pa manda un representante pa entrega e premionan na e ganadonan riba dia 20 di September durante e ceremonia di entregamento di premio. Esaki lo ta den Aula di Universidad di 12.30 pa 1.30 di atardi. Pa mas informacion por tuma contacto cu Yolanda Richardson na [email protected] Tambe por yama na 5262219.