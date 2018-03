Facebook di berdad ta spiona nos

TECNOLOGIA

Debi na su gran popularidad, Facebook no ta indiferente na acusacionnan di spionahe. E introduccion di publicidad personalisa a aumenta e preocupacion tocante e respet na privacidad di e usuarionan. Mei mei di e teorianan aki, ta surgi uno cu ta sigura cu e red social ta uza e microfon di e telefon pa manda anuncionan special pa cada internauta.

Durante varios luna, Facebook a wordo acusa di ta scucha combersacionnan di usuarionan mediante di e metodo aki, un acusacion cu a wordo rechasa pa e compania na varios ocasion.

Aunke ta resulta logico cu e compania nenga esaki, tambe ta berdad cu no tin mucho fundamento den e acusacion, specialmente pasobra cu Facebook no tin mester di recurri na e tipo di practicanan aki.

E mesun terminonan y condicionnan cu e usuario acepta ora di uza e red social, independientemente di cu si e ta consciente of no di esaki, e ta genera suficiente informacion na fabor di Facebook pa haci uzo di tur su strategia publicitario.

Pero Facebook no solamente ta haci uzo di e metodo aki, sino cu e tin un red mas amplio pa recolecta informacion. Por ehempel, e servicio di GPS ta permiti su algoritmo recomenda productonan, tiendanan of actividadnan, segun e ubicacion of e luganan mas bishita pa e usuario.

Di mes manera, e cookies ta wordo lesa door di Facebook uzando un tool conoci como Pixel, cu ta capaz di comparti bo habitonan di websurfing cu e companianan cu kier paga pa publicidad.

Algun medida cu nos por tuma como usuario pa no comparti tur informacion cu Facebook, ta di block e location den e sistema di Settings, nenga tur e anuncionan basa ariba websites den bo Account Settings y limita e follower door den Privacy.

Sin embargo, asina mes cu tur e medidanan aki, Facebook tin suficiente informacion di nos profile y actividad, pa bende nos na e miho pagado.

