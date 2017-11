Exposicion ta trata e relacion entre Aruba cu Venezuela

E exposicion Mare Nostrum, ta bay over di e relacion entre Hulanda, Venezuela, y Antiyas den siglo 16 y 17. Durante e conferencia di prensa, e obranan actualmente ta na Zulia, Venezuela y e lo keda eynan te cu 27 di Februari 2018. Lo bay tin tambe na UNOCA un lectura ariba tur e trabaonan.

Durante e conferencia di prensa a hiba palabra, e otro artistanan cu ta forma parti di e exposicion aki, cualnan ta Sra. Glenda Heyliger, Sr. Elvis Lopez y tambe Sr. Ryan Oduber.

GLENDA HEYLIGER

Primeramente, Sra. Glenda Heyliger a hiba palabra, kende tambe tin su obranan na Venezuela, e tin tres obra en total. E prome ta Yankee Go Home, cu ta un obra politico. Esey el a uza e rampa, e banda di e edificio, e barco. Otro obra yama Soy Sal (Mi ta salu) y e ta trata over di prevencion y preservacion di bo historia, cultura y bo identidad. E otro ta Primeros Auxilios Soy Yo. Esey kiermen cu nos como Arubiano y den Caribe mester duna asistencia y amor y duna energia pa e progreso pa un y tur.

Pa Sra. Heyliger, e ta manera un closure, pe cuminsa di nobo. Su tata tabata 2e stuurman pa bay busca e petroleo di Maracaibo pa Aruba. Y tempo di segunda guera mundial nan tabata tuma hopi risico, di bay sin luz y bin bek sin luz. E cos ey, cu el a lanta cu Venezolano den cas, di banda di su tata. Semper el a scucha papia di corupcion, hipocrita, cu semper Venezuela su petroleo ta 60 cen di dollar. Y semper e tabata wordo categorisa “basura”. Pesey semper su tata tabata para e Mericano y bise “Yankee go the f* home”. Esey tabata algo hopi cerca di dje. E ta personal y e ta algo mundial.

ELVIS LOPEZ

Sr. Elvis Lopez tambe tabata un di e artista Arubiano cu a representa Aruba na e exposicion Mare Nostrum, Maracaibo. Su obranan ta papia di e relacion entre Aruba y Maracaibo, e sushi cu nos lama ta door di cu Aruba ta dilanti di Venezuela, e petroleo cu nos tin miedo di dje, cu cada biaha ta susha nos beachnan. Tur e cosnan aki ta trece nan dilanti den un forma di critica social, kico ta pasando ayanan y kico ta pasando akinan. E obranan mes, ora cu miranan ta papia di imigrancion, di e relacion, di e lama, di tera, di con e hendenan ta pasando actualmente, y con nos relacion ta un ke otro. Den e caso di inmigracion, Elvis a laga lanta un muraya, unda cu mayoria pais ta lanta un muraya pa stop inmigracion. Y riba e muraya a mustra e potretnan di corant, unda cu cada biaha ta saca potret cu ta deporta un persona manera cu ta algo masha grandi a haci di deporta e hendenan aki. Mester corda cu derecho humano ta prome cu tur cos. No mag di existi murayanan na mundo. Esaki ta un obra hopi sorterend pe, paso riba dje ta wak tur e potretnan di e hendenan cu a wordo deporta for di Aruba. Y ta haya un stempel den nan paspoort cu nan no ta bon bini na Aruba. Y un otro obra, ta a base di un soño, y den e soño el a wak un nubia cu un garoshi cu supermercado ta yena cu nubia. Y actualmente ta existi un dicho na Venezuela unda cu ta bisa cu ta bay supermercado y cumpra nubia, pasobra bo no tin e comestibel pa cumpra tampoco. Su otro obra ta papia di Mare Nostra, unda ta mira nubia, cu e nubianan por ta lama, por ta hende, por ta pisca. E ta refleha tur e historia di relacion di Aruba cu Venezuela, cu nos tin a traves di e lama, e miedo cu nos tin pa petroleo bin susha nos lama etc. Den un otro obra cu Elvis a pone ta, cu a wordo realisa eynan mes, ta mira e importancia di e relacion catolico den e pueblo. Despues di 14 aña, Elvis a bin haya un Maracaibo hopi sushi y door di esey el a traha un cero di sushi, unda cu el a traha un Birgen den verband cu no ta aparece mas. Esey ta mas o menos e obranan cu Sr. Elvis Lopez tin eynan.

RYAN ODUBER

Por ultimo, Sr. Ryan Oduber, cual tambe tin un obra na Venezuela. El a splica cu e obra cu el a traha na Venezuela, ta yama Transdesgeneracion y e ta trata di e tematica transportacion di conocemento, transportacion den nos DNA di hende pa hende. Ta trata e relacion entre Aruba cu Venezuela, via e barconan. E ta un barco traha for di comienso uzando e hamaca, e chinchoro, hamaca cosi. Di eynan el a traha e barco, di 6 m y tras di dje tin un otro barco chikito. E dos barconan aki ta pega na otro, na un liña bayendo di un luga pa otro. Ta papia di e famianan, pero tambe di e sanger cu nos tin den nos curpa, e Guajiro, e Africano, e Europeo. E contrabando entre Venezuela cu Hulanda, ta interesante pa sa si el a stop. For di añanan 1600 ya caba tabata tin contrabando. E productonan tabata wordo cambia pa sucu, coffee, cacao. Ta ripara con negoshi di cambio di producto a cuminsa di e dia ey caba.