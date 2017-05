Exposicion di arte ambiental den Biblioteca Nacional

Biblioteca Nacional di Aruba hunto cu Fundacion Cultutal y Ecologica Colombiana ta presenta un exposicion di arte ambiental titula: “Fibras, Texturas y Colores” di e maestro William Michaels Guerrero di 4 te 12 di Mei. Entrada ta gratis.

“Arte ambiental” (Environmental art, na Ingles) of “arte ecologico” ta un expresion cu ta wordo uza den dos sentido diferente. E termino por wordo uza di forma generico cu referencia na un arte cu ta trata di temanan ecologico of di medio ambiental natural, mediante estrategianan distino. E ultimo aki ta encera diferente significacion: *concientisando nos di e fragilidad di naturalesa (cu fotonan di paisahe, pintura, dibuho, bukinan – y arte propio di mes un luga); *investigando fenomenonan natural (incluyendo ilustracion cientifico manera practicanan artístico interdisciplinario); *usando materialnan natural obteni riba caya of den mondi (manera ramanan chikito, blachi, piedra, suela, pluma; loke hopi biaha ta wordo yama Arte di naturalesa); *evitando degradacion medio-ambiental (loke ta inclui obranan “berde” realisa cu materialnan biodegradabel of recicla: “Ecosculptura”, cu sensibelmente ta integra den un habitat natural)

Henry Laguado, cabezante di Corporación Internacional de Cine cu ta organisa e Festival di Cine di Bogota anualmente ta un experto den arte y e ta bisa cu e maestro William Michaels ta logra comunica un paisahe y ta haci su intensidad visibel cu e luz, e material y e fortalesa di e spatula cu e ta uza pa pinta.

William Michaels Guerrero,un ambientalista di curason, ta president di e Fundacion Cultural y Ecologica Colombiana.

Adhunto tres obra di diferente estilo di e mes artista. Bin Biblioteca Nacional entre Mei 4 y 12, conoce e maestro William Michaels Guerrero di Manta, Depto. Cundinamarca, Colombia y admira tur su obranan.