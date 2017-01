Explosion na pomp di gasoline

Willemstad Curacao; Djaweps 19 di yanüari 2017, alrededor di 11 or Sentral di Polis a dirigí unidat di polis na un pòmp di gasolin na Wèg Naar Welgelegen pa un eksploshon, kaminda tin un persona heridá.

Na yegada di e unidat polisial, nan a konstatá ku tabatin bastante huma ta sali for di e kantor di pago. Presentenan a logra saka e víktima for di e kantor. E dama víktima a risibí vários kemadura na gran parti di su kurpa. Ambulans ku a presentá na e sitio a transportá e víktima pa poliklínika di SEHOS, pa tratamentu médiko.

Unidat di bombero ku a yega na e sitio a dominá e situashon. Kousa di e eksploshon no ta konosí, ta sigui ku e investigashon.