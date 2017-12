Explosion den un planta kimico ta cobra bida di un persona

FUJI, Japon- Diabierna mainta a tuma luga un explosion den un planta kimico den e ciudad di Fuji, lagando al menos tres persona gravemente herida.

Autoridadnan a confirma cu un empleado di e planta, di 64 aña a muri den e explosion, mientras cu 11 persona mas a resulta herida.

Tres hora despues di e explosion, bomberonan ainda tabata bringando cu e candela den e fabrica. Riba rednan social por a aprecia imagennan unda cu por wak un columna di huma blanco saliendo for di e edificio.

Diescuater persona a resulta herida, pero ainda nos no sa e gravedad di su estado”, segun Kazuhiko Hakoyama, hefe di bombero di Fuji, a declara na AFP. Asina mes, el a indica cu a evacua tur hende den e zona den un ratio di 100 meter rond di e fabrica.

Autoridadnan a sigura cu nan no sa cu exactitud ki material ta wordo produci den e planta y no ta dispone di informacion riba posibel vapornan toxico ni tampoco substancianan contaminante, segun AFP.

Fuente: https://www.afp.com