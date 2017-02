Explosion den un central nuclear Frances no a causa fuga radioactivo

FLAMANVILLE – Un explosion a keda registra diahuebs den e central nuclear Frances di Flamanville, den noordoost di e pais, door di circunstancianan ainda desconoci, loke a provoca un leve intoxicacion cu cinco persona pero no a causa un fuga radioactivo, e prefectura a indica.

E incidente a tuma luga den un sala di mashin di un di e reactornan di e central, e number 1, den e servicio desde 1986, cu mester a wordo deteni pa precaucion.

Un vocero di e prefectura a indica cu e explosion y e posterior a cende na candela a sosode pafo di e zona di produccion nuclear di e central, loke ta exclui tur riesgo di futa radioactivo.

E prefecto di La Mancha, Jacques Witkowski, a indica den e canal “BFM TV” cu no a trata di “un incendio di vlam, sino cu a lanta hopi huma, pasobra ora cu un recubrimento electrico ta kima, e ta provoca un gran huma.”

Witkoski a sigui splica cu ta trata mas “di un detonacion causa pa un sobrecalentamento di un instalacion electrico cu un explosion” y a insisti cu e incidente “ya a caba.”

Ademas, el a splica cu a habri un investigacion tecnico pa determina e causanan di e problema.

E compania publico Frances EDF, cu ta maneha e central, a señala den un comunicado cu e incendio “ya a wordo controla” pero e dispositivo di siguridad y di e bomberonan cu a wordo traslada te na e centrla nuclear, cu ta conta cu tres reactor.

E di tres di nan, den servicio for di aña pasa, ta e prome di un generacion nobo di EPR traha na Francia, un obra polemico ya cu, di un banda, a acumula dies aña di retraso y, di un otro banda, a lanta critica di ecologistanan.

Fuente: NTN24