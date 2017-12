Explosion den station di bus na New York

NEW YORK, Merca- Un explosion a tuma luga dialuna mainta den e busstation Port Authority di New York, segun fuentenan policial a confirma. Nan a agrega cu nan a detene un persona cu heridanan leve.

Unidad di Brandweer y polis a yena e escena, como tambe e bombsquad. Gobernador di New York, Andrew Como, a confirma cu ta trata di un atentado terorista. “Danki Dios cu e atacante no a logra su obhetivo”, e alcalde Bill de Blasio a bisa.

Polis a confirma cu nan tin un homber den custodia, cu heridanan leve. Aunke na prome momento autoridadnan a indica cu no tabata tin otro victimanan, pa despues informa cu nan a atende por lo menos tres persona herida.

Lo ta trata aki di un artefacto di explosivo casero cu a detona parcialmente den un di e gangnan di e subway. Testigonan a indica na New York Post cu e persona deteni tabata tin waya ariba su paña, mientras cu Fox News a informa cu ta trata di un persona di 27 aña, biba na Brooklyn.

Di otro banda, e ex comisionado Bill Bratton a declara cu e ataeke a “wordo inspira pa e Estado Islamico y cu e sospechoso ta procedente di Bangladesh”.

Fuente: https://www.infobae.com