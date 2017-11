Exploracion y produccion di petroleo y gas rond di Aruba: Kico ta e riesgonan?

Diaranson dia 22 di November 2017 Sociedad di Ingenieronan di Aruba (SIA) ta organisa un evenemento tocante exploracion y produccion di petroleo y gas rond di Aruba y su riesgonan.

Sr. Theo Bergers, awor consehero di Oranje Nassau Energie y cu tabata Managing Director di Cirrus Energy, operadornan di gas na Hulanda lo presenta con pa explora y produci petroleo y gas (E&P) en general y e riesgonan confronta. Mientras Sr. Leopoldo Henriquez lo splica e principionan cu ta mara den e ley di Comunidad Europeo 2013/30EU (publica despues di Macondo) pa preveni desasternan grandi cu por pasa durante e actividadnan di E&P. Sr,

Henriquez tabata un Hoofdinspecteur trahando na e servicio “Staatstoezicht op de Mjinen” cu ta encarga cu supervision di cumplimento di ley di minanan Hulandes door di e operadornan cu E&P nan actividadnan na Hulanda y ariba lama cu ta pertenece na Hulanda (ariba Noordzee).

E evenemento aki ta tuma luga na Universidad di Aruba di 7 pa 9 di anochi. Profesionalnan cu un grado di Bachelor of Science of mas ta cordialmente invita pa ta presente.

Tambe lo trata e siguiente preguntanan, manera

• REPSOL a haya petroleo of gas caba?

• Kende ta doño di e petroleo of gas rond di Aruba? Hulanda of Aruba?

• Kico e instalacionnan cu facilidad pa bora hancra pa zuid di Aruba ta haci?

Historia

Na Augustus 2017 e Ministro di Energia ta anuncia cu REPSOL y su partner TOTAL lo bai bora pa petroleo y gas den cuatro area 15 kilometer den lama pa nord di Aruba. Segun e Ministro gobierno di Aruba a scoge REPSOL pa motibo di nan porcentahe di succes y pa motibo cu nan

ta uza tecnologia superior. Actividadnan di E& P semper ta contene peligronan grandi manera a experiencia na april 2010 cu e desaster di e platforma “Deep Horizon” cu tabata borando e pos Macondo den Golfo di Mexico pa British Petroleum (BP), a consecuencia cu 11 hende a muri, miyones di bari di zeta drama den lama y tambe e perdida di e plataforma “Deep Horizon”.Mundialmente esaki a causa atrobe un shock den e industria di E&P y entre e gobiernonan encarga cu e supervision di complimento di ley. Atrobe pasobra esaki tambe a pasa na 1988 ora cu e plataforma di produccion “Piper Alpha” a explota causando 167 morto y e plataforma destrui. Entre tanto diferente otro desasternan a pasa mundialmente, manera esun di Texas Refinery tambe di BP na 2005. Ni maske cuanto superioridad un compania por tin semper tin e probabilidad cu un accidente grandi por pasa. Y esaki no ta un excepcion pa cu e actividadnan rond di Aruba. Ningun compania por duna un garantia di 100% cu nada no por pasa. Pero mester siña si for di e desasternan pa haya sa kico a causanan pa asina por tuma e

medidanan necesario pa preveni esakinan of minimalisa nan. Implementacion di systemanan pa manehanan adecuadamente por yuda preveni e desasternan aki.

Reserva un luga di antemano ta necesario.