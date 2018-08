Expertonan ta sigura di a resolve misterio di Bermuda Triangle

CIENCIA

Durante varios aña, barco y avionnan a disparce misteriosamente den un zona maritima ubica entre Florida, Puerto Rico y Islanan Bermuda. Awo, cientificonan ta bisa cu nan a haya sa e motibo.

Investigadornan a sigura cu olanan gigante, di te cu 30 meter di halto, lo por ta e responsabel di e disparicionanan den e asina yama Bermuda Triangle, cual ta abarca un superficie di mas di un miyon di km2, segun The Daily Mail.

El fenomeno, cu a desconcerta mundo desde ya mas di 100 aña pasa, a purba di wordo splica door di cientificonan y investigadornan cu teorianan mas o menos extravagante.

E biaha aki, expertonan di Universidad di Southampton ta atribui e disaparicionnan na un fenomeno natural conoci como “olanan rebelde” of “olanan di tormenta fuerte”cu ta excepcionalmente poderoso y peligroso.

E olanan aki sa ta dobbel di halto y grandi cu esunnan normal. Ademas, su naturaleza impredecibel ta stroba embarcacionnan pa tin capacidad di maniobra pa evitanan.

Simon Boxall, un cientifico cu ta studia oceano y tera, a afirma cu e formacion di tormentanan desde e tres puntonan di e Triangulo ta genera condicionnan perfecto pa olanan di e naturalesa aki.

“Tin tormentanan di zuid y di noord cu ta uni. Y si bin uno for di e sur di Florida, esaki por duna origen na un formacion potencialmente mortal di olanan rebelde”, Boxall a bisa. E ta sigura cu un fenomeno asina por parti un barco den dos.

No obstante, otro specialistanan, manera Karl Kruszelnicki, ta reitera cu e zona, riba cual a crece un sin fin di leyendanan, no tin mas incidente cu cualkier otro luga na den e oceano. Mester bisa cu miles di embarcacionnan y avionnan ta crusa e Bermuda Triangle diariamente sin cu nada lamentabel ta sosode.

