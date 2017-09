Experience San Nicolas- Un San Nicolas Autentico

Diadomingo awor 10 di September ta tuma lugar un bes mas e Experience San Nicolas (ESN) pa luna di September unda tin hopi actividad den centro di San Nicolas pa un y tur.

Cuminsando pa 10:00 am y ta termina 2:00 pm. Aki nos ta comparti e programa pa e dia aki y algun actividadnan mas cu lo tini den curason di San Nicolas.

Cosecha – Amany-Art ta den Cosecha su Creative Center dia 10 di September. E dia aki

participantenan lo siña con pa traha un piesa autentico cu por uza como yabero of por uza

como decoracion pa bo spiel di auto. E artesano Karla Solis lo guia e participantenan con pa

siña uza material recicla y e tecnica di macramé, pa por traha e piesa unico aki. Participantenan por registra na [email protected] y e workshop ta cuminsa 10.00 am. Bin pasa un dushi mainta na Cosecha yena di creatividad. E tienda di Cosecha tambe ta habri di 10.00 am pa 2.00 pm pa tur bo shopping di artesania local y certifica. Pa mas informacion tocante Cosecha, tambe por bishita nos na nos tiendanan na Oranjestad y San Nicolas of por bishita nos pagina di Facebook: Aruba Cosecha.

Museum of Industry – Ta celebra e diadomingo aki nan prome aniversario y na e prome 75

bishitantenan ta regala un dushi cupcake cortesia di Bright Bakery. Entrada ta na mitar prijs y esaki ta inclui un boleto pa e muchanan disfrutsa den e “kids corner” unda tin trampolín, dinojump, pinta cara y hopi mas. Alabes cu bo boleto di entrada bota paticipa pa gana un di e siguiente premionan: Entrada pa Butterfly farm, bushiri karting, Phillips animal garden y Ostrich Farm, gift voucher di Kamini’s restaurant y entrada pa Aruba waterpark. Bar y cushina ta den man di cushina di mamai di famia Plaza. Bin museo y participa den nos “Anniversary Challenge”.

Bishita nos pagina ariba facebook pa mas detaye : Museum Of Industry Aruba

Community Museum – Situa schuins di parada di bus na San Nicolas ta habri pa tur cu ta desea di hasi un biahe bek den tempo. Roy ta wardabo, pa un tour. Bin mira kico nos a haña nobo den e collecion. Museo ta habri di 10:00 am pa 2:00 pm. Entrada ta na mitar prijs y cu bo boleto di entrada ta participa pa gana un di e premionan ariba menciona. Nos ta wardabo!

Mi Simia – Ta presente un bes mas den nan POP-Up store den promenade. E special ariba e

dia aki ta e compost tea, fresh tea. Tambe lo tin mata di tulsi (Sacred Basil). E mata di

Rootpouchlo tambe lota ariba special. Pasa bishita y ricibi bo guia y conseho pa bo hardin.

Theresita center – Ariba e dia aki den parkeerplaats di misa catolico Sta. Theresita , The heart of San Nicolas y Theresita Center ta celebra dia di Boneiro. E actividad aki ta cuminsa 8:00 am cu’n santo sacrificio di misa y ta bai te 10:00 pm di anochi. Tin banda Eso di Boneiro y Tipico Kadushi Largo. Lo sali cu parada di wapa pa 5:00pm for di centro pa den e cayanan di San Nicolas. Bini uno y bini tur experiencia e dia bunita aki y celebra cu e comunidad Boneriano.

E tiendanan y lugarnan di come cu tambe ta habri ariba e dia aki ta: O’neil Caribbean Kitchen, Joy’s Restaurant, El Gallo Rojo, WEMA, Alankar, JM Enterprises, La Aruba Store y Jads Dive Center and Rum Reef Bar & Grill. ESN ta gradici nan tur cu ta hasi ESN posibel. Check out Experience San Nicolas su pagina di Facebook y keda na altura di tur actividad. Experience San Nicolas ta invitabo pa bini experiencia e autenticidad di San Nicolas y pasa un dia diferente den seno familiar. Nos ta wardabo!