Experience San Nicolas Summer Edition diadomingo awo

Experience San Nicolas lo tuma luga diadomingo awo 9 di Juli 2017, di 10:00 am pa 2:00 pm. E tema e bes aki ta Summer Edition. Tin Arte Expresivo cu declamacion di poesia y un

live pop up Sankofa, diferente workshop pa henter famia gosa y cu chens pa gana premionan atractivo.

Museum of Industry y Community Museum tin un tremendo RAFFLE cu premionan atractivo di Jads Dive Center y Summer Bike Vibes. Entrada ariba e dia aki ta mita prijs na tur dos museo. Museum of Industry tin un tour 11:00 am, 12:00 pm, 13:00 pm riba e dia aki. Na momento cu bo bishita e museo, bo nomber ta den tombola pa gana un di e premionan.

Espacio Azul ta encarga cu e workshop di pinta y planta mata den e parkinglot di Museum of Industry. Artista Natalia Koolman ta guiando un workshop di pinta pochi di mata pa asina despues cada participante planta nan mesun aloe y ta bay cas cun’e. Tin diferente orario pa e workshop. 10:00 am, 11:00 pm y 12:00pm. Pa inscripcion por yama Julieta Medina na 5935509 of por manda un e-mail [email protected] Matanan di Aloe ta cortesia di Aruba Aloe Factory. Museo ta colabora y ta duna informacion extenso dje historia di mata di aloe.

SANKOFA su pop up event ta tuma lugar dilanti di Nicolaas Store. Pasa y admira e personahenan cu ta hibabo bek den tempo cu personificacion di manera Tula (Cur), Virginia(Aruba), Eduardo(Aruba), Thico (Aruba). Lo tin dos funcion 11:00 am y uno pa 13:00 pm.

Cosecha su workshop creativo e biaha aki ta duna participantenan oportunidad pa traha un “bird’s nest” pa pone den cura of patio. Orario di e workshop ta 11.00 pa 13.00. Ta uza material recicla y safe pa e bestianan, e workshop ta bou guia di e team di Cosecha. Cosecha kier invita grandi y chikito pa bin siña con pa traha e piesa aki durante un seccion creativo y inspirativo. Pa reserva bo cupo, please manda un email na [email protected]

Cosecha su tienda na San Nicolas ta habri di 10:00 pa 14:00. Bin check nos mercancia nobo y no lubida di participa cu e raffle di dia.

“Express from within” bou guia di Leonardo Phillips ta tuma lugar den e area di Cosecha. Ta invita tur den edad di 18 pa 35 aña, bin participa cu e seccion aki cu e ta ofrece gratis. Pa reserva bo cupo, please manda un email na [email protected] Asina aki por confirma cu bo lugar ta sigura.

No por laga afor e dushi luganan di come, tienda y pacusnan na San Nicolas cu tambe ta forma parti di e famia di Experience: O’Neil Caribbean Kitchen, Joy’s Restaurant, El Gallo Rojo, Jads Dive center y Rum Reef Bar & Grill, WEMA, Alankar, JM Enterprises, La Aruba y Aruba Store. Experience San Nicolas ta invitabo pa bini p’riba y tuma parti na un di e workshopnan y pasa un dia diferente cu bo famia. Nos ta wardabo!