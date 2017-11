Experience San Nicolas su delaster edicion pa aña 2017 lo ta uno cu hopi ambiente

Diasabra dia 2 di December un biaha mas lo organisa un evento anual: Experience San Nicolas, pero e biaha aki dedica na e luna festivo di December.

Experience San Nicolas ta wordo organiza pa Fundacion Museo Arubano y Fundacion C.R.A.F.T y cu sponsor di Aruba Tourism Authority, High Performance y FCCA, conhuntamente cu negoshinan na San Nicolas. Asina aki ta trece mas ambiente un biaha pa luna na San Nicolas. Pero pa e edicion aki lo ta uno mas special dedica na e dianan festivo y lo wordo organisa diasabra 2 di december di 6 pm – 10 pm na e rotonde dilanti Nicolaas Store.

Ta bay tin diferente actividadnan manera “storytelling” di Pasco, cantantenan cu lo deleita canticanan di Pasco, coronan, gaita, y hopi mas. Mas cu claro e artesanonan no por keda afo y lo t’ey presente pa asina bo por cumpra bo regalo di Pasco traha na Aruba. Tambe ta bay tin diferente workshop duna dor artistanan local manera Natalia Koolman, KALA, Coloring Laura, Erika Moran y Luna Faustta cu lo tuma luga e anochi ey pa asina abo por regala bo ser keri un regalo cu abo mes a traha.

E anochi aki lo ta bay ta uno inolvidabel na unda e bar y cushina lo ta bon surti y trein Thomas tambe lo t’ey pa asina hibabo Museum of Industry, CommunityMuseum como tambe Cosecha pa un tour. Un anochi cu sigur lo bay tin un ambiente festivo y cu un sabor cultural pa pasa den seno familiar. No perde e anochi aki y bishita San Nicolas dia 2 di december cuminsando pa 6 pm di atardi.

Banda di e evento aki lo bay tin tambe un proyecto di dorna kerstboom special pa e muchanan di kleuter y eerste klasnan di scol basico. Mas informacion di esaki lo wordo anuncia den transcurso di simannan nos dilanti.

Pa mas informacion por tuma contact cu Cosecha San Nicolasnatelefoon5878708 of Museum of Industry na5847090 of tambe por email na [email protected] y sigui e Facebook page di Experience San Nicolas.Pa inscripcion di e workshopnan por ricibi mas informacion riba e Facebook page di Cosecha.