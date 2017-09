Experience San Nicolas lo ta diadomingo awo

Experience San Nicolas ta tuma lugar diadomingo awor dia 1 di October 2017. E biaha aki ta para keto ariba nos mascotanan. Riba e dia aki tin workshop na Cosecha y un “Anniversary Challenge” na Museum of Industry. Sigui lesa pa mas detaye di e dia aki.

Museum of Industry ta habri entre 10:00 am y 2:00 pm pa duna henter comunidad e oportunidad pa bin tuma parti na nos “Anniversarry Challenge” unda door di contesta 5 pregunta bo por participa pa gana diferente premio. Probecha di pasa diadomingo awor y disfruta di e special prijs di entrada. Check nos Facebook page Museum of Industry Aruba Community Museum ta situa schuins di parada di bus grandi na San Nicolas. E museo tambe lo ta habri di 10:00 am – 2:00 pm. Ariba e dia aki dos persona ta drenta na prijs di uno. Bishita e joya di museo aki cu sigur lo hibabo bek den tempo. Pasa wak kico a ser agrega den e coleccion.

Cosecha tambe ta un di e venues di e dia aki. Cosecha tin un workshop gratis ariba e dia aki, unda bou di guia di artesano Kala, ta bay traha cu papel di corant un schaal.

E schaal lo ta den forma di turtuga en conexion cu dia Mundial di Animal. Tambe lo por decora e schaal cu verf segun propio inspiracion. Abo ta cla pa siña algo nobo y traha un piesa di man? Join Cosecha y Kala di 11.00 am – 13.00 pm y registra via [email protected] Tienda di Cosecha ta habri di 10.00 am – 14.00 pm.

E tienda y luganan di come cu tambe ta habri ariba e dia aki ta: O’neil Caribbean Kitchen, Joy’s Restaurant, El Gallo Rojo, WEMA, Alankar, JM Enterprises, La Aruba Store.

Sigui nos ariba nos pagina di facebook “Experience San Nicolas” y keda na altura di nos siguiente actividad. Marca bo agenda di awo caba pa diasabra 25 di November 2017 pa e delaster Experience San Nicolas di aña 2017.