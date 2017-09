Exitoso tayer di musica ‘Exportando Creatividad’

Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria y Exprodesk (DEZHI) a organisa e prome edicion di e Tayer di Musica. E tayer aki a wordo financia pa Union Europeo den cuadro di e proyecto di COSME cu tin como meta fortalece empresanan chikito y mediano den region. Pa e ocasion aki e representante di Ecorys-COSME, Sr. Huib Poot mes tabata presente pa otorga e certificadonan na tur participante.

E Proyecto Exportando Creatividad su objetivo ta pa ekipa e Musico, Productor y Compositor cu e conocemento necesario con pa exporta su musica y comercialisa esaki, haciendo e un negoshi exitoso. E Tayer di Musica a tuma lugar na UNOCA riba 29, 30, y 31 di Augustus y a finalisa cu un presentacion na tur ‘stakeholders’ na Departamento di Asuntonan Economico, riba 7 di September 2017.

E Tayer di Musica ‘Exportando Creatividad’ a wordo presenta pa e experto den e negoshi di musica, Sr. Carlos Delgado di Nex Consulting y Guira Music Publishing Company. Sr. Delgado a comparti su experiencia amplio y conocemento riba tereno di ‘Global Music industry’, ‘Music Publishing and Performing Rights’, ‘Recorded Music Distribution’, ‘Live Music’ y a finalisa cu e presentacion ‘Aruba Music Industry and its Export Potential’.

Durante e tayer, Asociacion di Musico y Artista Arubano (AMAA) a duna un presentacion na tur participante riba e posibilidadnan y beneficionan cu ta wordo brinda door di nan asociacion y e importancia pa bira miembro. Sra. Kadeon Austin di Caribbean Micro Finance Alliance tambe tabata presente pa informa tocante oportunidadnan di financiamento.

DEZHI atraves di Exprodesk kier a gradici e ‘consultant’ Sr. Carlos Delgado, Sr. Huib Poot di Ecorys-COSME, UNOCA, Departamento di Cultura Aruba, AMAA, Arubaanse Muziekschool, Stichting Musica, tur participante y coleganan di DEZHI cu a yuda pa haci e workshop aki uno exitoso, especialmente nos coleganan Clarina Geerman, Suhailah Maduro, Raul Croes, Xavier Boekhoudt y Judella Trim.

Exprodesk ta habri pa duna consulta, training y workshop na tur compañia y empresario cu tin interes pa exporta nan producto y servicio entre 8:00 am y 4:30 pm di dialuna pa diabierna. Nos ta situa na edificio di Sun Plaza, segundo piso. Pa mas informacion bishita nos website www.exprodesk.com y sigi nos riba pagina di facebook Exprodesk pa keda al tanto di tur actividad, specialmente e training y workshopnan cu Exprodesk lo ta ofreciendo den e siguiente luna di October!