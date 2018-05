Exitoso presentacion di YOU Inc. Seminar 2018 di Rotaract Club of Aruba

Rotaract Club of Aruba ta presenta pa di 4 aña consecutivo, YOU Inc. Seminar 2018. E meta di YOU Inc. Seminar ta pa promove desaroyo profesional y personal di e comunidad di Aruba. Ariba e dia aki nos lo kier duna e participantenan di e seminario “tips and tricks” pa por uza como tools pa por sigui desaroya nan mes den nan profesion y bida personal. E aña aki YOU Inc. Seminar a ‘sell out’ un siman prome cu e evento. Esaki ta prueba cu den nos comunidad tin hopi interes pa desaroyo personal y profesional y esaki ta loke “YOU Inc. seminar” ta para pe desde su prome edicion na aña 2015.

Rotaract Club of Aruba kier a gradici tur nos sponsor nan cu ta kere den YOU Inc. cual ta Aruba Tourism Authority, SETAR NV, Aruba Airport Authority Reina Beatrix International Airport, Bon Bini Cargo Services, Aruba Marriott Resort & Stellaris® Casino, Elite Productions & Entertainment, Fuels Marketing Supply Aruba, Alhambra & Divi Resorts Aruba Banquet & Events.

Sin ayudo di e siguiente stakeholders nos no por a logra e vision cual ta: Sebastian Hofer Film & Video, ArubaWorks, JDB Agency, Unique Balloon Palace, Gold Palace Jewelers, Kok Optica, LUCKY SUPER STORE, Nature’s Discount Aruba, Pro Graphics, Telenoticia Telearuba, Un rato cerca Dika TV program, Cool FM 98.9 Aruba, Caliente 90.7 Fm, MAGIC 96.5 FM ARUBA, Nos Mainta – Telearuba, Power 101.7 FM, The Power Wake Up Show, Focus Aruba Magazine.

Tambe nos kier a gradici tur e companianan y participantenan pa nan aporte.

E aña aki e tema di nos seminario ta “Live Your Best Life!”, “Biba bo miho Bida!”. Cu esaki nos kier inspira tur individuo pa ta e miho version di nan mes y biba “mindful”.

E topiconan cu nos lo trece padilanti ta: “Work-life Balance”, “Personal Branding” y “Leadership & Navigating Your Career”.

E ‘keynote speech’ di “Work-life Balance” y “Personal Branding” lo wordo duna door di James Michael Lafferty, nos speaker internacional invita pa e seminario aki. E tin experiencia como CEO di diferente companianan grandi manera Coca Cola, Procter & Gamble, BAT y awor CEO di FINE Hygienic Holding na Dubai.

E di tres topico cu lo wordo discuti ta: “Leadership & Navigating Your Career”. Leadership ta hopi importante pa enfoca riba dje den tur persona sin importa e nivel di un persona den un organisacion. Ronella Tjin Asjoe-Croes, CEO di Aruba Tourism Authority N.V., cu ta un ‘trailblazer’ den su ramo, lo elabora ariba e topico aki.

YOU Inc. Seminar 2018 lo tuma luga dia 2 di juni den Alhambra Ballroom for di 9or di mainta pa 2or di merdia. Manera, indica YOU Inc. 2018 ta sold out e aña aki, pero si bo no tin un ticket pa e evento, nos ta invita bo pa sigui nos via Instagram of Facebook page “Rotaract Aruba” unda nos lo comparti updatenan di evento y alabes parti di e keynote speech nan presenta.

Rotaract Club of Aruba un bes mas kier gradici tur cu ta kere den proyecto aki, y asina contribui na desaroyo di nos comunidad.

