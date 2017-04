Exitoso Open Dag di Visser Home Care

Dia 8 di April Visser Home Care tabata tin su exitoso Open Dag. E dia aki tabata un excelente oportunidad pa cera conoci mas di cerca cu tur servicio y e variedad extenso di productonan di incontinencia y cuido personal cu Visser Home Care tin pa brinda bo.

Kiko ta incontinencia?

Kisas bo ta reconoce e situacion aki: Bo ta na un fiesta masha ameno y mientras bo ta hari, diripiente bo ta sinti cu bo ta perde orina…

Of bo ta sinti gana di orina, pero prome cu bo kier yega baño ya e incidente a sosode.

Nada agradabel y siguramente no ora cu bo ta den compania di mas hende.

Sa cu tin solucion pa bo. No tene berguensa y tuma e prome paso pa bay bo dokter di cas y papia di esaki. Den un consulta cu bo dokter, e lo splica bo cu esaki ta un problema comun cu hopi hende ta sufri di dje. Tanto hende homber como hende muher, hoben y di edad halto sa tin problema cu perdida di orina. Esaki ta wordo yama “incontinencia”.

Incontinencia por origina pa varios motibo, por ehempel:

embaraso, cambio den sistema hormonal, subida di peso, diabetes, falta di matriz, door di musculo slap, infeccion di blaas di orina etc. Tambe edad, humamento y uzo di remedi por hunga un rol den esaki.

Ta existi 3 tipo di incontinencia:

Pa loke ta e prome tipo: “Stress-incontinentie” ta encera cu e forsa di e sluitspier rond di e boca di e blaas ta bira menos. Cualkier nister, tosa of hari inespera por causa perdida indesea di orina.

Un otro tipo di incontinencia ta “Urge-incontinentie”. Aki e “muraya” di e blaas ta trek hunto y ta causa un necesidad urgente di orina.

E di tres tipo di incontinencia ta loke nan ta yama e “Overloop-incontinentie”. Mayoria biaha e ta ser causa ora cu e canal orinario bira smal, por ehempel door di crecemento di e prostaat. P’esey e tipo di incontinencia aki ta manifesta cu mas frecuencia cerca hende homber di mas edad.

Manera indica, ta hopi importante pa tuma contacto cu bo dokter di cas prome. Despues di un consulta personal, e lo yena un formulario di peticion pa referi bo na Visser Home Care.

Visser Home Care ta specialisa den trece e cuido te na porta di bo cas, haciendo entrega di tur material necesario y otro material di asistencia.

E profesionalnan di Visser Home Care por yuda bo y duna bo conseho tocante e surtido grandi di producto di incontinencia di e marca europeo “Hartmann”. Hunto cu bo persona, ta busca e tipo di material cu ta cuadra miho cu bo situacion. Pasa cerca nos awe mes na Sta. Cruz 262, banda di Mediq Botica Central, tambe por visita nos web page www.visser-homecare.com of visita nos facebookpage Visser Home Care.