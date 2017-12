Exitoso 1st Annual ABBA Baseball Week a conta cu total di 303 participante

Weekend pasa, e federacion di baseball ABBA a inaugura e prome baseball week den historia di Aruba. E inauguracion a conta cu presencia di Su Excelencia Gobernador, Sr. Alfonso Boekhoudt, Presidente di Parlamento, Sr. Ady Thijsen, Minister di Deporte, Sr. Dangui Oduber, Parlamentarionan Sr. Alan Howell, Endy Croes otro diferente dignitario y invitadonan den nos baseball local y internacional.

Durante e fin di siman cu a pasa a tuma diferente clinicanan na Coaches, Umpires y Hungado di Baseball Arubano. ABBA a haci e participacion di e clinicanan gratuito pa e muchanan, pa asina tur mucha di Aruba, no ta importa den cua nivel socioeconomico ta cay, haya chance pa experiencia algo asina.

Tur mucha cu a participa Diabierna (Dia 2) y Diasabra (Dia 3) a haya seminario di Ron Wolforth tocante con nos ta siña nos mucha pa release un baseball y tambe con nos coachnan mester guia y siña e muchanan con pa tira un bala adecuadamente sin daña e mucha su brasa. Esaki tambe lo haci cu nos por crea pitchernan den organisacionnan cu tin actual, minimalisando lesionan na un edad jong. Ademas di Ron, Peter Caliendo tambe a duna seminario, di con nos coachnan por bira miho educador, kico ta e filosofia di coaching pa mucha, con por haci e muchanan mas atento durante wega y con por haci e di e muchanan miho baseball players cu tin como meta crea miho hendenan den comunidad ora nan ta grandi inculcando norma y balornan di calidad. Tambe a la siña coachnan tecnica pa traha cu muchanan riba veld sin cu tin mester di gritanan of ponenan sinti malo.

Diasabra (Dia 3) Riba veld di Nadi Croes-Crismo Angela tawata e highlight di e baseball week. E dia aki e evento a conta cu un total di 245 mucha den diferente categoria. Partiendo e muchanan den categoria e coachnan por e dedica y siñanan tecnica con pa tira un baseball na e manera corecto, con pa crossover y gara un bala y hopi otro tecnicanan di baseball cu ta fundamental pa e muchanan sa pa asina nan bira un miho pelotero. Octavio Dotel a traha cu outfieldernan & Infieldernan hunto cu Roderick Simon y Atilio Ambrocio, mientras cu Wilson Ramos a traha cu catchernan. Coach Roderick Simon, Ex Mets player Atilio Ambrocio tambe a yudanan nos muchanan cu tecnicanan esencial. Gill & Ron Wolforth y Sherwin Howell (Presidente di ABBA y ex-Pitcher estelar cu a gana den su tempo varios Pitchers awards y Rookie awards na por ehempel Haarlemse Honkball week, World Port Tournament) a traha cu nos muchanan chikito. E muchanan a siña tecnica corecto con y di ki manera bo ta uza bo brasa y dede pa tira bala debidamente como tambe otro tecnicanan importante den nan categoria.

Diadomingo e outdoor sessionnan a tuma luga cu Ron y Peter caminda a haci demostracion na nos coachnan con nan mester siña e muchanan practica Baseball y pa asina e muchanan siña e deporte manera debe ser.

E umpirenan sigur no a keda afo. Larry Young cu MLB Umpire Supervisor a duna seminario na e Umpirenan y a siñanan e tecnica pa umpaya un 2-man System – 3-man system. Con ta e manera corecto pa busca un strikezone etc. Diadomingo Larry a duna demostracion riba veld.

Na final di e clinicanan e muchanan, coachnan y umpirenan di Aruba y Corsou a haya nan certificado den man di President di ABBA. E certificado pa e coachnan y umpirenan tin su balor como cu esaki ta certifica cu nan ta domina e materianan cu a wordo duna. ABBA kier a pidi tur coach y umpire practica e tecnicanan pa hisa e nivel di baseball na Aruba.

ABBA kier a yama un danki tambe na Aruba su team nacional di AA cu a yuda tur e muchanan como tambe coachnan riba veld. Esaki sigur ta muestra di nan participacion den trabounan comunitario y asina duna muestra nan nos muchanan cu nan t’ey pa nan. Muchanan sigur ta siña door di wak y sigur nan a wak mucha hombernan dedica y cu amor pa baseball.

Team Nacional di AA masha pero masha danki!!

Tambe un danki pa comision di evento ABBA y tambe tur e boluntarionan cu di un manera of otro a yuda haci e actividad aki uno grandi.

Na nos sponsornan: Subway, Fundacion Lotto pa Deporte, Quality Chiropractic, Manpower 4U, Holiday Inn, Ruben Garcia, Tropical Bottling Company, Kiwanis Palm Beach Aruba un Danki Inmenso.

Na nos prensa deportivo local cu a sa di duna realse na un actividad local prome cu tur cos un danki special. Danki pa duna ABBA y tur su miembronan cu a participa e atencion cu nan merece. ABBA ta traha pa su miembronan y t’ey pa yuda eleva e nivel di baseball na Aruba y cu esaki nos kier a bisa cu ABBA Aruba Baseball Week t’ey pa keda!

Te otro aña 2018.