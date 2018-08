Exito pa aña escolar 2018-2019

Comash hunto cu scol Colegio San Hose kier desea tur maestro- y maestranan y studiantenan na Aruba hopi exito pa e aña escolar 2018 – 2019.

Nos di Comash tin hopi plan y deseo pa nos scol pero pa cu esaki nos mester fondo. Nos ta un solo famia di scol cu ta traha na bienestar di nos yuinan y boso yuinan.

Dia 24 di november 2018 lo ta e sorteo di nos rifa, den presencia di notario.

Pa solamente afl 5 bo por gana un di 12 tremendo premionan cu nos tin. Nos prome premio ta afl 4000.00 cash.

Danki na e siguiente comerciantenan cu a aporta na nos rifa. Danki na: Printshop, De Witt & Van Dorp, Setar, Barcelo,Marriott, Subway, Web, Sam’s by Manolo,Crown Aruba, Giselle Department Store, Office Systems,Faro Blanco Restaurant,

Weng Kee Supermarket, Superfood.

Tur mayor di nos scol tin buki di rifa. Kiermen si bo conoce algun alumno di nos scol tuma contacto cu su mayor. Si bo persona mester ticket of buki completo por yama scol mes na 5858125 of miembro di Comash na 5924931 jenny of 5931929 analia. Like nos facebook page di Comash pa keda informa.

