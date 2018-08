Ex vice presidente Argentino condena na 5 aña di prizon

BUENOS AIRES, Argentina- E ex vice presidente Argentino Amado Boudou a wordo condena na cinco aña y dies luna di prizon pa soborno pasivo y “negociacionnan incompatibel cu e funcion publico” despues di a wordo haya legalmente culpabel di diseña un plan pa keda cu e compania Ciccone Calcografica, e unico compania cu tabata tin e capacidad di printi placa di papel den e pais Suramericano.

Ademas di e castigo di prizon, e politico liga na Cristina Fernandez de Kirchner ta wordo prohibi di eherce cargonan publico pa bida largo. Tambe e lo mester paga un boet di 90 mil peso (mas o menos 4800 dollar), segun e sentencia.

E asina yama caso Ciccone ta trata di un investigacion hudicial cu a cuminsa na 2012 door di un serie di revelacionnan periodistico. E investigacion penal a purba determina si e ex vice presidente lo a keda cu accionnan di e compania dedica na print placa. Awendia e compania ta yama Compañía de Valores Sudamericana.

En corto, el a wordo acusa di “soborno y delito di negociacion incompatibel cu e funcion publico”. Esaki kiermen, e ta wordo acusa di, supuestamente, a ricibi placa di manera ilegal.

Ta bon pa repasa cu Ciccone Calcográfica a bay failliet, pero a wordo salba danki na e apoyo economico di un otro sociedad priva yama The Old Fund. Semper e sospechanan tabata bay den direccion di Boudou cu e lo tabata tras di e compania chikito aki. Boudou lo a bay di acuerdo pa rescata e empresa priva aki cu ta dedica na print placa, pero a cambio di 70% di su accionnan. Pero esaki no tabata por, ya cu e tabata contra di su funcion publico. Pa esey e tabata tin mester di un grupo paralelo cu hunga e rol di sustituto. Pero e version aki semper a wordo nenga pa e politico Kirchernista.

Comments

comments