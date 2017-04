Ex- trahado di Centro Ortopedagogico sentencia na servicio comunitario

Diahuebs 20 di April Corte den Prome Instancia a trata e caso di G.L., ex- trahado di Ortopedagogisch Centrum, kende ta wordo acusa di a bay cu’n cash register y un printer for di e centro, como tambe posesion di pornografia infantil, den su computer.

Caso

Dia 31 di Maart 2015 tabata L. su ultimo dia di trabao na e Centro y e tabata paketa su cosnan personal. Segun L., e Minister di Husticia a haci su bida imposibel na e Centro aki y pa cual el a pidi overplaatsing pa un otro departamento di gobierno. L. ta haya cu nan a trat’e inhusto na su trabao, y cu e directora tampoco a dun’e un trato husto, e no tabata wordo invita pa asisti na reunionnan di trabao, ni tampoco e tabata wordo poni na altura di kico tabata pasando. Varios biaha el a yega di puntra e directora con a para cu su overplaatsing, pero nunca el a haya un contesta.

Como cu el a haya un overplaatsing na un otro departamento, e dia ey el a paketa su cosnan, como tambe e printer y e cash register cu segun L., nan a wordo afgeschreven. El a bay cu e cahanan su cas y tabata van plan di sortea tur e cosnan na su cas.

E directora di e institucion a yama L. puntr’e si e por a bay su cas cu e printer y e cash register, na cual L. su contesta tabata positivo. Segun L., niun rato so e directora no a bis’e cu e mester trece e cosnan bek. Niun rato el a bay cu e cosnan cu mal intencion, simplemente e aparatonan aki lo a bay wordo tira afo.

Fiscal a bisa cu no ta na su persona pa dicidi si e cosnan ta bay tira afo y cu e por bay cu nan su cas numa. Esey ta keda na e directiva di e instituto. Y pakico e ta pone otro hende gaña p’e, bisando cu e aparatonan tabata di e persona en cuestion?

Caso 2

Tambe L. ta wordo acusa di tabata den posesion di pornografia infantil riba su computer. L. ta nenga cu el a baha e fotonan, cu ta automaticamente e potretnan a bay den su computer ora cu el a conecta su celular na e computer. Segun L., e tabata gewoon chat cu e mucha muhe aki, y na ningun momento tabata tin indicacion sexual den e combersacionnan. Segun L. Landsrecherche kier perhudica su persona.

L. ta sigui bisa cu e tabata yuda e mucha muhe aki, via di Fundacion Guiami y Voogdijraad pa e mucha por a bay bek Colombia. Tur esaki a pasa despues cu el a wordo geschorst for di e instituto. Segun L. na 2014 e mucha a wordo mishandeld na e instituto y e mes a hiba e mucha KZP pa entrega denuncia, cu segun L. nunca mas nan no a haci nada cun’e. L. ta sigui bisa cu e potretnan por ta di su ex- pareha tambe, cual tambe tabata menor di edad.

FISCAL

Fiscal ta bisa cu aunke cu e cosnan lo a bay benta afo, esey no ta duna L. e derecho di bay cu e cosnan aki su cas. Fiscal a sigui bisa cu erornan por wordo cometi, bo a bay cu un map sin cu bo sa. Pero no cu ta bay cu un cash registrer y un printer, anto ta bin bisa despues cu e no tabata sa cu esakiann tabata den e cahanan cu el a bin cun’e for di e centro.

Pa loke ta trata caso nr. 2, posesion di material pornografico infantil, den e caso aki potretnan explicito, Fiscal ta bisa cu e potretnan ta di e mucha muhe cu e L. ta bisa cu el ayuda. E no ta kere e storia cu e potretnan ta di su ex- chick. Ta trata di potretnan explicito di e mucha muhe en cuestion.

Fiscal a exigi 100 ora di trabao comunitario, kitando e tempo cu el a pasa den detencion preventivo.

Sentencia

Hues a cera e tratamento di e caso y a dicta sentencia mes ora. E ta haya cu ta legalmente proba cu L. a bay cu e printer y e cash register pa malo for di e luga. Tabata na directiva di e Centro pa dicidi kico lo a pasa cu nan y no e acusado.

Caso nr. 2, tambe a keda proba cu L. tabata tin material pornografico infantil den su posesion. Esaki ta algo serio, mirando su funcion na e centro.

Pero mirando e tempo cu a pasa caba, e no por mand’e bek prizon.

E ta dun’e 100 ora di servicio na comunidad, kitando e dianan cu el a pasa den detencion preventivo.