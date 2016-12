E ex prome Minister di Portugal Mario Soares manera e tata di Portugal cu ta esun cu a bringa pa democracia pa e pais ta den coma. Medionan di Portugal ta informa cu su salud ta critico y ta interna den e hospital na Lisbon for di dialuna. Actualmente Soares tin 92 aña di edad y ta den cuido intensivo for di 13 December. E tabata e prome minister for di 1986 pa 1996.