Ex Minister Sr. Wever mas dos persona deteni na Venezuela

Den fin di siman a sali for di Aruba boto local cu 3 persona abordo den nan ex Politico Sr Wever e informe ta bisa a bay Venezuela cu un curpa sin bida pa hiba bek pa e famianan ey bou. Tur cos a bay masha bon ta na momento cu kier a haci contra banda di gasoline e boto a daña cu nan y autoridad a garanan cu contrabanda di Gasoline y asina detencionnan a cay.

A kita nan passport for di nan y no por regresa Aruba. Ta trata di Sr. Wever cu dos hende homber. E siman aki fiscalia di Venezuela lo dicta si nan ta bay prizon ya cu e momento ki nan ta un caminda y no por sali mes. Amistadnan y famia no por haya comunicacion cu esnan deteni, y ta drentando panico pa cu e situacion aki ya cu e boto ni e hendenan no a regresa mas.