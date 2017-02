Ex Parlamentario di VVD sospecha di malversacion

ZUTPHEN, Flevoland – Un Parlamentario retira di VVD den e provincia Flevoland a wordo sospecha di malversacion di 110 mil euro for di un herencia. Contra di dje a pidi un castigo maximo di 240 ora den corte na Zutphen.

Huib van V. a wordo poni na encargo como executeur-testamentair na 2009 pa maneha e herencia di un tanta rico cu a fayece. Dos luna despues di su fayecimento, el a lanta 110 mil Euro for di su cuenta. Riba su declaracion esaki tabata parti cu e y su casa tabata tin derecho riba dje. Un di tres heredero a duna keho. Den un kortgeding e ex Parlamentario a wordo obliga pa paga full e placa, pero el a nenga.

Ministerio Publico a enfatisa cu e homber mester haci esaki. Segun e website di VVD, Van V. tabata te cu medio October di aña pasa miembro di Parlamento. E tabata na encargo di entre otro asuntonan economico. Segun su abogado, van V. a haci un fout, pero e no a manehe manera un castigo. “Ami nunca tabata tin e intencion pa perhudica ningun hende,” e sospechoso a bisa. E veredicto lo wordo dicta dia 24 di Februari proximo.

Fuente: De Telegraaf