Ex Minister Dr. Schwengle ta lamenta expresionnan di Otmar Oduber

“Mi no ta activamente den politica mas y desde november mi ta activo como specialista di pulmon bek. Mi ta lamenta cu ta purba hinca mi den politica bek. Ta parce e ta haya mi falta”, asina Dr. Alex Schwengle, ex Minister di Salud Publico, Maneho di nos Grandinan y Deporte, a reacciona despues cu Minister Otmar Oduber a atak’e ayera y insinua cu el a hiba computernan cas sin puntra y cu awor ta laga abogado manda carta pe.

E ex mandatario a sigui bisa cu un bos serio cu “Mi ta lamenta masha cu ta purba desacreditami y den medionan yega na Gobierno nan a yamami pa ladron y a insinua cu mi a confirma di a horta ekipo”. E solo hecho cu Minister Otmar Oduber ta bay den un conferencia di prensa y bisa e disparatenan aki ta muestra cu no tin trahamento,ni tin vision, sino e unico obhetivo ta persecucion y vengansa politico.

“Laga mi desapunt’e cu mi no a horta ekipo y ni mi ta ladron. Locual mi a haci ta, manera e maneho ta, mi a skirbi un carta dia 7 di november ultimo pa Directie Financien, ora mi ta Minister ainda, den cual mi ta puntr’e kico lo costa pa mi keda cu e aparatonan di computer cu mi a uza personal durante e ultimo 4 añanan. Mescos mi a pidi’e cobra mi pa e celular cu mi ta keda cun’e tambe”, e ex mandatario a aclaria. Riba e carta e no a haya contesta ainda.

Pero como cu el a nota cu e Gobierno aki ta riba un racha di persecucion politico, el a laga su abogado bolbe manda un carta, refiriendo na su peticion haci. Esaki precisamente pa evita cu ta purba hink’e den un luz politico, locual precisamente Otmar Oduber ta purba haci awo.

“Mi kier aclaria cu e motibo cu mi a pidi pa keda cu e computer, laptop y iPad ta pasobra mi a uza nan e ultimo 4 añanan, a custuma cu nan y ta contene tur mi documentonan y informacionnan. Claro mi por cumpra un nobo, pero pa mas facil mi a pidi Departamento di Finansa pa cobrami nan balor. Esey no ta ladronicia, e ta regla den ley cu un Minister saliente ta hiba e ekiponan personal cu el a uza den su periodo, claro pagando loke e ekipo bal”.

Dr. Alex Schwengle a sigura cu pa awor e lo dedica su atencion na pashentnan y no ta interesa pa keda den un discusion politico pasobra e no ta activo mas. Si el a termina bisando su ex colega Otmar Oduber pa e bay cu masha cautela ora e uza e palabranan “ladron” y “horta” contra dje.