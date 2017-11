Ex minister di Economia di Argentina deteni pa labamento di placa

BUENOS AIRES, Argentina- E ex vicepresidente di Argenina, Amado Boudou a wordo deteni diabierna na Buenos Aires. E ta wordo acusa di integra un asociacion ilegal cu a comete supuesto hechonan di labamento di placa, tempo cu e tabata minister di Economia.

Boudou, kende tabata e homber mas importante di e gobierno di Christina Fernandez, a wordo aresta hunto cu su socio Jose Maria Nuñez Carmona. E detencion a tuma luga na su cas den e bario Puerto Madero.

Boudou lo tin 80 mil dollar sin hustifica den su declaracion di 2002 y iregularidadnan detecta den su informenan tocante 111 declaracion patrimonial entre 2002 y 2012.

Otro punto cuestiona ta e compra di un departamento pa 120 mil dollar di parti di su ex pareha Agustina Kämpfer na 2010, adkiri cu un prestamo di e ruman di Boudou cu lo ta no hustifica.

E hues federal Ariel Lijo a duna ordo pa detene Boudou (54 aña) den un causa hudicial cu a cuminsa na 2012, alegando cu e lo por stroba e investigacion, segun e informe hudicial.’

Fuente: http://www.ntn24.com/