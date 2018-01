Ex Minister a pone placa pa Green Corridor y Minister a bay cun’e

Conseho di Minister na luna di October aña pasa, a aproba un suma di 300 mil florin pa paga un compania cu ta forma parti di e proyecto di Green Corridor, pa e compania aki por sigui cu su supervision den e proyecto aki.

E suma di placa aki ya tabata riba presupuesto supletorio 2017, y si Minister Oduber a laga e suma aki riba presupuesto supletorio manera ex Minister Benny Sevinger cu sosten di Conseho di Minister a haci, Minister Oduber no mester a bin Parlamento mas pa pidi e placa aki.

Ningun momento gobierno a neglisha di atende cu e asunto aki manera Minister actual ta pretende, ya cu e suma 300 mil florin, a ser poni den e presupuesto supletorio 2017 debidamente cu a wordo trata den Parlamento na luna di december ultimo, pa asina sigui cu e conseho di PWC pa sigui cu e proyecto.

Sinembargo Minister Oduber y su gobierno durante di e reunion aki a dicidi di no ehecuta e decision tuma pa Conseho di Minister na luna di october pero a dicidi di kita e placa aki for di presupuesto supletorio, pa despues hunga rol cu e mester di mas placa pero realmente e placa aki ta e mes a dicidi di saca esaki for di e presupuesto pa su otro asuntonan.

Pues e placa aki tabata destina pa paga e compania di PWC pa e sigui cu su control manera tabata e caso pero dor di e decision tuma pa Minister di Infrastructura, e suma aki ya no por a wordo pasa over pa e compania aki.

Marlon Sneek ta sigui mustra cu loke ainda ta mas increibel, ta e hecho cu mesun Minister di Infrastructura a dicidi di yama un reunion publico di Parlamento, el a formula un mocion pa e tres fraccionnan cu ta sostene gobierno sostene y aproba, den cual e ta bolbe pidi placa pa atende cu un asunto cu ya Gobierno anterior a atende caba y solamente mester a ehecuta e presupuesto supletorio manera cu el a wordo entrega pa gobierno anterior.

“Pues na luna di december Minister Oduber ta dicidi di saca e placa aki, cu ta e suma di 300 mil florin, y uza esaki pa algo otro, pa despues e bin Parlamento y pidi autorisacion pa bolbe busca e suma placa aki cu ya el a bay cune caba.

Un desaroyo cu nos ta cuestiona grandemente ya cu e ta un forma di tuma tur tres fraccion un cara abou cu e triki aki di busca un placa cu ya tabata riba presupuesto supletorio pa asina cumpli cu e pago aki.

En realidad por bisa cu e Minister a gaña Parlamento cu e maniobra aki,” lider di fraccion di AVP ta declara.

Comments

comments