Ex marino di Merca condena na cadena perpetuo pa violacion y asesinato

TOKIO, Japon- Kenneth Franklin Shinzato, ex marino Mericano di e base militar Kadena, na Okinawa, Japon, a wordo declara culpabel di violacion y asesinato di un muhe Japones di 20 aña.

E hues, Toshihiro Shibata, di e Tribunal di e distrito Japones di Naha, diabierna a confirma e peticion di e fiscalnan cu a pidi cadena perpetua pe. Esaki debi na e violencia di e caso.

Dia 28 di April 2016, e hoben Rina Shimabukuro tabata keiro den e pueblo Japones di Onna, noord di Uruma, ora cu el a wordo ataca pa e ex Marino. Shinzato a dal e hoben den su cabes cu un bara, a viol’e, hink’e cu cuchiu den su garganta. Despues e ta bandona e cadaver.

E ex Marina cu awo tin 33 aña, tabata den e Infanteria di Merca entre 2009 cu 2014.

E caso a causa hopi controversia entre e poblacion Japones di Okinawa, cu ta pidi pa elimina e basenan militar riba e ilsa, construi despues di e di Dos Guera Mundial.

Peticionnan pa elimina e basenan militar a bin despues di otro casonan similar a tuma luga den e region.

Fuente: https://actualidad.rt.com