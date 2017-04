Ex hungado di Patriots a suicida den prizon

SHIRLEY, Massachusetts – Ex hungado di Patriots di New England, Aaron Hernandez, a suicida den prizon, segun vocero di Departamento di Prizon di Massachusetts, Christopher Fallon.

Hernandez, di 27 aña a horca su mes den su cel den e prizon di Souza Baranowski, na Shirley, Massachusetts, unda cu e lo tabata cumpliendo cadena perpetua pa e asesinato di Odin Lloyd na Juni di 2013.

Dia 14 di April ultimo, el a wordo haya no culpabel di otro dos cargo di asesinato den prome grado.

Autoridadnan penitenciario a hay’e colga y a traslad’e na un hospital unda cu a purba di salba su bida. El a wordo declara morto pa 4’or y 7 di marduga, ora local, autoridadnan a informa.

“Sr. Hernandez tabata den un cel individual,” Fallon a bisa. “Sr. Hernandez a colga su mes, uzando un klechi cu el a mara na e bentana di su cel. Tambe el a purba di blokia e porta for di e interior cu varios articulo,” el a agrega.

“Polis di e estado di Massachusetts ta na e sitio y e investigacion ta sigui. Su famianan a wordo notifica.”

Fuente: CNN en Español