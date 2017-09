Ex Gobernador Refunjol di bishita cerca Gobernador di Aruba

Ex Gobernador Fredis Refunjol a wordo invita pa bin hiba un combersacion cu Gobernador di Aruba, sr. Alfonso Boekhoudt. El a splica cu Gobernador di Aruba a invita varios persona y instancia, y e tambe a wordo invita. A papia riba varios topico cu e no por a divulga. E prerogativa di gobernador ta pa invita mas hende cu ta posibel pa e orienta su mes, prome cu yega na apunta un informador y formador.

Sr. Refunjol a sigui splica cu tin varios forma inconvencional pa cera un gobierno. Tin gobiernonan cu ta wordo tolera den varios pais na Europa. Tin zakenkabinet. Tin cantidad di variacion. Pero awor aki e politiconan tin cu papia. Tin cu compara e programanan, pone Aruba semper a prome luga. E interes di Aruba ta principal. Tin hopi reto grandi cu ta wardando nos. Como personanan madura y e hobennan, tin cu atende e topiconan aki na un forma racional. Laga emocion un banda, eleccion a pasa y awor ta momento pa pone man na obra.

E formacion aki por bira dificil. Si pone e puntonan den un programa y despues yega na palabracion pa cua partido haci kico y na ultimo ta yena e hendenan cu por bay ehecuta e funcionnan, e mester ta posibel.

Den e sesionnan cu gobernador tin, e ta haya un idea. Ta papia cu tur partido, tur actor principal aki na Aruba y ta haya sugerencia. A base di e sugerencianan, e ta bay wak kico ta e proximo pase. Si ta informacion of formacion, kico eventual informador of formador lo bay haci. Papia cu e hendenan, busca kico ta e topiconan cu ta urgente y a base di esey esun cu ta informador of formador lo bin cu su sugerencianan.

Un formador por tin un bista general. Tin hendenan cu hopi experiencia, pero lastimamente no ta haci uzo di nan.