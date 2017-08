Ex fiscal Venezolano a sali for di Aruba pa Colombia

BOGOTA, Colombia – E y su casa a yega den oranan di atardi di diabierna. No ta hopi cla e status cu nan tin nan e momentonan aki, ya cu e Gobierno no a pronuncia esaki ainda.

E exfiscal Venezolano, Luisa Ortega, destitui pa e Asamblea Constituyente di e presidente Nicolas Maduro, a yega Bogota diabierna, procedente for di Aruba, despues di a burla e prohibicion di sali for di su pais, segun autoridadnan migratorio.

“Señora Ortega a yega compaña pa su casa, e diputado German Ferrer,” Migracion Colombiano a indica den un comunicado.

Ortega, un Chavista veterano cu a kibra cu e Gobierno di Maduro, a yega hunto cu Ferrer “den un vuelo priva na e aeropuerto di Bogota.”

E pareha, cu a biaha for di Aruba, a haci nan “tramitenan corespondiente migratorio dilanti autoridadnan Colombiano.”

Sin embargo, e organismo no a aclarea di inmediato e statuto migratorio di e exfiscal ni a precisa si e lo busca proteccion di e Gobierno Colombiano, uno di e mas criticonan di Maduro den e actual coyuntura.

Ortega, di 59 aña, a rebela contra e Gobierno di Venezuela na final di Maart, tras di denuncia un “ruptura constitucional”, a rais di e decisionnan contra e Parlamento di mayoria opositor.

Pero e divorcio definitivo a bin ora cu Maduro, contra biento y marea, el a institui un Asamblea Constituyente mey mey di un crisis profundo y protestanan opositor, cu a laga 125 morto den e ultimo cuater luna.

E organismo di pleno poder, eligi sin e participacion di e forsanan opositor cu a alega fraude durante e proceso, a tuma revancha y a destitui Ortega dia 5 di Augustus.

Di e mesun manera, e ta wordo procesa pa e sistema di husticia di cual el a forma parti – y na cual e antiChavistanan ta acusa di sirbi Maduro, bao di e acusacion di gaña durante e ehercisio di su funcionnan.

A base di esey, autoridadnan a freeze su bienesnan y a prohibi’e pa sali for di e pais. Segun e canal Mericano, Univision, Ortega a huy den un boto pa Aruba y for di eynan el a bula pa Bogota.

Diahuebs, e Constituyente tambe a retira e inmunidad di su casa, riba kende ta pisa un orden di captura pa presunto delitonan di corupcion, enrikecimento ilicito, legitimacion di capital, delincuancia organisa y extorsion.

E Asamblea di Maduro a acepta un pedido di e Tribunal Supremo di Husticia (TSJ) pa actua contra e legislador, kende a rechasa como ‘falso’, e pruebanan alega pa husticia.

Te cu diabierna, e paradero di e pareha tabata desconoci.

Maduro y Odebrecht

Prome cu a confirma su yegada na Bogota, Ortega a participa den un cumbre di fiscal na Puebla, Mexico, atrabes di un audio.

E dirigente, kende a pasa di ta un di e opositornan di mas feroz di Maduro, a acusa e mandatario di ta envolvi den e escandalo di corupcion global di e firma Brasileño Odebrecht.

“Nos tin detaye di full un cooperacion di monto y personahe cu a enrikece y e investigacion aki ta involucra Nicolas Maduro y esnan di mas cerca,” e exfuncionari a bisa den e grabacion difundi pa e fiscalia Mexicano.

Ortega a probecha pa denuncia “un persecucion sistematico” den su contra.

Ademas di e exfiscal y su casa, cinco magistrado Venezolano ta na Colombia, kendenan a wordo designa pa e Parlamento di mayoria opositor, cu a denuncia su disolucion pa e Asamblea Constituyente diabierna cu a pasa.

E huesnan a huy ante e “asedio” di e Gobierno di Maduro, cu ta desconoce e eleccion di corte supremo di mayoria opositor y a ordena e aresto di 33 magistrado, nombra dia 21 di Juli, segun Pedro Jose Troconis, un di e magistradonan.

Ante e decisionnan tuma pa Maduro, e Gobierno Colombiano di Juan Manuel Santos, no a descarta cu e lo kibra su relacionnan cu Caracas.

Fuente: www.noticias.caracoltv.com