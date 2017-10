Ex- empleadonan di Setar lo haya nan pago

Dialuna, durante un conferencia di prensa di ex- ministernan di Gabinete Mike Eman II, e prome pa hiba palabra tabata Sr. Richard Arends, di Economia. El a splica cu dialuna el a firma e decreto caminda cu lo paga e ex- trahadonan di Setar, cu den pasado no a haya nan pago.

Ta trata aki di un grupo di 60 empleado di Setar. Na momento cu Setar a wordo privatisa na 2003 a surgi un disputa hopi largo, di casi 14 aña caminda tabata tin un diferencia di opinion entre e gobierno di e tempo ey y e empleadonan di Setar, a abase di e afvloeingsregeling di e 90 empleadonan cu no a bay pa Setar NV, cu a wordo ofreci un pakete. Ta trata di un disputa legal y largo, pa loke ta trata e base, e base di formulacion, di salario di cual e afvloeingsregeling ta basa ariba dje.

Finalmente na Maart 2016, Hues a dicta na fabor explicitamente di 30 empleado, pero no a dicta explicitamente pa e otro 60 empleadonan cu tabata wordo representa door di e sindicatonan. Na December 2016, SEPPA hunto cu Minister Presidente Eman, hunto cu Minister di Asustonan Economico y Comunicacion, a yega na un acuerdo di principio cu tur empleado lo wordo paga di mes manera.

Esaki ta pa evita cu tin casonan largo den Corte cu lo dura hopi aña y cu lo pone gastonan riba e otro 60 empleadonan a dicidi na December 2016 cu lo paga tur 90 empleado di mesun manera. Obviamente pa e otro 60 empleadonan ey mester a bay Parlamento no solamente pa haya autorisacion pa un pago di 2.5 miyon florin na e 60 empleadonan tambe. Pero tambe pa e grupo di 40 empleadonan cu tambe mester a haya autorisacion como cu no ta Setar ta esun cu a haci e pago, pero Land Aruba, dus mester a haya un espacio den presupuesto. Danki na colega Bermudez cu a logra haya e 4 miyon florin.

Dia 4 di Augustus e prome grupo di 30 empleado a wordo paga. Y dialuna mainta a firma e decreto unda cu e otro 60 empleadonan tambe lo wordo paga. Dia 14 di Juli, despues di esey e proceso a tarda ya cu tabata un proceso basta municioso, pa loke ta e datonan personal, datonan bancario, fiscal y ta spera cu pa e fin di siman aki, e pagonan lo por wordo transferi.

Tin 2 persona cu ta bibando den exterior cu falta algun di e datonan, y tambe 4 heredero cu falta nan verklaring di Erfrecht. Apart di e 6 personanan aki, pro bisa cu e odisea di ex- empleadonan di Setar, por yega su final, segun Sr. Richard Arends, minister demisionario di Asuntonan Economico.