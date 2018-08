Ex director di Elmar tin prohibi pa subi tereno di Elmar y ta haci’e toch

Presidente di STA, sr. Diego de Cuba, ta elabora tocante STA su punto di bista riba e desaroyonan en cuanto e director di Elmar.

Sr. De Cuba ta splica cu ora e director a wordo geschorst, el a subi tereno di Elmar dos biaha sin e tin permiso pa haci esaki. E ta sinti cu esunnan cu a yud’e den esaki tambe mester wordo castiga y cu Directiva mester actua cu man duro pa cu e asunto aki. Pasobra e dos trahadonan di Elmar, un cu ta miembro di Sindicato Alfast y e otro di Sindicato STA, cu tabata geschorst a wordo prohibi pa subi cualkier tereno di Elmar y nan a cumpli. Mientras e director cu ayudo di cierto personanan si a viola e protocol y subi tereno di Elmar. E tipo di cosnan aki, pa STA, ta motibo pa retiro inmediato. Sr. De Cuba ta puntra ki mishi e director aki na Elmar. E ta puntra si e kier a kibra documentonan of sconde cosnan cu e no kier pa hende haya sa di dje. E uilersnan cu a pasa y cu bou su maneho cosnan a bay completamente robes y cosnan cu a wordo haci cu tabata conflicto di interes di marca mayor, esey ta bay ta su sentencia. Eynan ta caminda cu Directiva mester reacciona riba e director aki cu conscientemente a permiti e tipo di cosnan aki sosode.

Sr. De Cuba ta sinti cu e Directiva mester haci un investigacion hopi profundo cu e director di Elmar. Y no e director so, sino un trahado tambe cu a kita 20 di Juli ultimo, kende ta relaciona cu instalacion ilegal di coriente. Segun sr. De Cuba, e tin kabelnan di coriente cu plug unda e por plug su autonan electrico sin paga nada. E ta hay’e inaceptabel cu e persona aki ta bin cu un compania y uza coriente di Elmar pa cu esaki den dia cla. E ta haya cu tur persona envolvi mester wordo castiga. Sr. De Cuba ta mustra cu simplemente pasobra e director ta riba non-actief, no kiermen e trahadonan ta contento. Nan a manda un carta pa e Minister concerni indicando cu nan no kier e persona aki como director mas y e peticion aki ta sosteni pa hopi motibonan su tras. E ta spera cu nan por caba cu nan trabou di investigacion mas pronto cu ta posibel p’asina paz laboral por reina atrobe cerca Elmar.

