Ex candidato di AVP Allan Howell a uni su mes na partido POR

Allan Howell, kende ta un ex candidato di AVP, a dicidi cu e lo uni su mes na e plataforma nobo, POR. El a splica dicon el a dicidi pa bay cu partido POR y no otro partido.

Howell a gradici na prome instante pa e plataforma POR, pa por a dune un bon bini cu hopi calides, hopi amor, hopi respet.

El a gradici su famia, su tata, casa, su hendenan di bario, kendenan e ta considera como famia. Tambe el a gradici tur persona cu ta mandando mensahe cu palabranan di exito.

Despues di a wordo acerca door di varios partido na Aruba, Howell a dicidi di haci un encuesta, un investigacion, scucha su hendenan y wak ki direccion kier pa bay aden. Pe ta importante pa tur hende compronde cu eleccion no tin di haber cu partido. Un eleccion tin haber cu pueblo. Pueblo ta dunabo e mandato. No ta e partido. Hopi biaha ta papia di partido grandi y partido chikito. Pa Howell, no ta existi partido ni grandi, ni chikito, pasobra di un dia pa otro, cu pueblo mester dicidi otro e partido ey ta bay bira un partido chikito.

Mester compronde cu biniendo riba un lista, no ta un cos facil, no ta un proceso facil. Mester tin e curashi, mester tin e balentia, mester tin hopi amor pa bo pais, pa bo por subi un lista y haci e diferencia. Tin hopi hende, bo por mira facebook, riba whatsapp, ta manda comentario ta bisa hopi cos, pero pa para na banda ta facil. Howell lo desea cualkier persona cu tin gana, e sed pa traha pa Aruba, subi un lista. Subi un lista, haci bo best pa bo haci e diferencia pa bo pais. Awe, despues di a scucha su famia, su siguidornan, su sostenedornan, Aruba, San Nicolas completo, a dun’e e mandato cla y raspa unda e mester ta y caminda cu e mester ta, ta unda e tabata tey den Forza Nobo.