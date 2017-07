Ex campeon di boxeo asesina na Monteria

MONTERIA, Colombia – Un serie di disparo a caba cu e ambiente festivo cu tabata biba den oranan di madruga di diadomingo den e bario Cantaclaro di Monteria. Agente policial, Wilmer Palencia Diaz, aparentemente a ataca cu un arma di candela e ex campeon mundial di boxeo, Jorge Luis Noriega Medrano y dos compañero cu tabata hunto cun’e, combersando cu e ex boxeador, Victor Julio Arroyo Padilla y Pedro Luis Cardenas. Tur a perde nan bida den e atake.

Segun declaracion di algun testigo, den e anochi di diasabra a tuma luga un fiesta di 15 aña, cu a extende te den oranan di marduga di diadomingo. Na e celebracion aki, e agente policial, a asisti hunto cu Noriega Medrano y su compañeronan. Despues di un awasero, e invitadonan a sinta den e veranda di nan cas, unda cu a sigui cu e fiesta, apesar di e imposibilidad di congrega riba caya. Pa 5’or y mey di mainta, polis a sali di e fiesta cu destino pa cas, pero pasando na e luga, tabata tin varios hende homber tumando alcohol, entre nan e ex boxeador y dos di su amigonan, Palencia a bin cu bulgaridadnan.

Ante e insultonan, e prome den reacciona tabata Jore Luis Noriega, pero a cambio a ricibi un impacto di bala cu a caba cu su bida di forma inmediato. E di dos den trata di frena e accion di e victimario tabata Victor Arroyo, pero tambe a ricibi un disparo, y aunke el a wordo hiba pa un centro asistencial, el a fayece despues di algun minuut. Mientras cu Pedro Luis Cardenas, a balansa contra e polis pa desarm’e, pero esaki a reacciona rapidamente y tras di oblige pa hinca rudia, el a wordo propina cu un impacto di arma di candela na cabes.

Tras e atentado, ainda cu e arma den man, e polis a obliga un motociclista pa sak’e for di e luga y minuutnan despues, el a entrega su mes na Ministerio Publico.

Polis a anuncia un investigacion cu e fin di establece e rasonnan pa cual Palencia Diaz a tuma e decision di caba cu bida di Noriega Medrano y su acompañante pa e esclrecimento di e hechonan lamentabel aki cu ta compromete e uniformado, kende mester responde pa su actonan,” Carlos Rojas, coronel di polis di Monteria a indica, kende a priminti detayenan nobo dialuna.

Jorge Luis Noriega, di 45 aña, tabata conoci pa e potencia di su golpinan. Su ultimo pelea como profesional el a disputa na Lorica, contra Elfran Arroyo, kende el a derota pa knock out. El a finalisa su carera cu 31 victoria y 21 derota.

Fuente: www.elespectador.com