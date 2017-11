Evento di KvK “Women in Business” exitoso y yena di inspiracion

Diaranson, 15 di november ultimo, a tuma luga e segundo evento “Women in Business” organisa door di Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK). E evento a tuma luga na Ventanas del Mar na Tierra del Sol y tabata uno completamente sold out. Un bunita anochi cu tabata domina pa e presencia di e ser femenino, indicando e gran interes pa siña mas di otro y asina sigui crece comercialmente.

Cu e atencion riba e hende muhe empresarial, diferente orador a bay comparti nan experiencia y di e forma aki inspira y motiva tur esunnan presente. Sra. Sandy Odor, e unico miembro femenino di Directiva di KvK a duna un caluroso bon bini na tur presente sigui pa sra. Sonja Velthuizen, Directora di KvK y sra. Michelle de Groot, Directora di ATIA.

E panel di orador tabata uno hopi varia yena di experiencia. Sra. Evelyn Wever-Croes, como keynote speaker, a inicia e anochi cu e topico di e rol di hende muhe den politica. Sra. Gerella Roberts-Vrolijk a duna un presentacion encuanto crea oportunidadnan pa hende muhe den e mercado laboral y tuma liderasgo riba diferente posicionnan importante den nos comunidad. Sra. Charisse Hoen-Daly a elabora riba e poder cu combersacion por tin riba loke bo kier logra. Sra. Lindy Croes a conta di su experiencia y con e la pusha su mes pa logra su metanan. Sra. Gina Habibe-Arendsz a splica kico bo tin cu haci pa por ta exitoso como empresario. Sra. Rosetty Eleanora a conta con pa bo ta un ‘boss lady’. Sra. Candy Rasmijn-Reino y sra. Sharleen Tromp a elabora riba con bo por crece ora bo traha hunto y e caminda pa bo ta conecta cu otro.

Despues di e ultimo presentacion a sigui e sesion di network caminda tur esnan presente a haya e oportunidad di combersa riba e topiconan treci dilanti y cera amistad nobo.

KvK kier a gradici tur e oradornan y e MC Joase-Ann van der Biest cu a contribui na e anochi exitoso aki. Palabranan di danki ta bay na e sponsornan: Tierra del Sol, Elite Productions, Connect PR, Penha, ATIA, Organik by Rexa, Refineria di Aruba, Carmen Steffens y Promotional Merchandise Aruba. Un danki tambe na Perfect Team y Aruba Trading pa nan colaboracion pa haci e di dos evento “Women in Business” uno exitoso.

Parti di e suma ricibi di benta di carchi lo ser otorga na un instancia caricativo. E instancia cu lo ricibi e donacion lo wordo anuncia den dianan binidero.

Otro aña siguramente KvK lo continua cu e di tercer edicion di Women in Business. E interes pa e evento aki tabata asina grandi cu mester a desapunta hopi damas. Pesey KvK lo evalua pa busca un localidad cu por aloca un grupo mas grandi. Di e forma aki esnan cu no a logra haya carchi por ta presente na e siguiente “Women in Business” di KvK.