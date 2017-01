Evento di KvK: Business Plaza – Step Forward! a ofrece hopi informacion valioso!

Pa di cinco aña consecutivo Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK) a organisa e evento anual Business Plaza-Step Forward! Riba diasabra 14 di januari ultimo esaki a tuma luga caminda hopi comerciante a atende e diferente charlanan y a haya oportunidadnan unico pa ricibi conseho pa nan negoshi. E patrocinado principal di e evento aki tabata Aruba Yellow Pages.



E meta di Business Plaza – Step Forward! ta pa brinda informacion y guia na e empresario cu ta desea di expande su liña di producto of servicionan y cu talbes kier restructura su negoshi of tin intencion pa expande cu mercado internacional.



Presidente di Camara di Comercio, Sr. Ernst Mohamed a inicia e programa den e auditorio caminda a hiba palabra na tur esunnan presente y alabes informa nan encuanto e meta di KvK pa 2017 cu ta hiba e titulo “Trece empresario, gobierno y comunidad hunto”.



Business Plaza – Step Forward! por a conta cu un panel di oradornan cu temanan interesante y varia: Sr. Rasheed Girvan di Aruba Yellow Pages a duna un charla encuanto “Success drivers for effective digital marketing”. Sra. Lisette Malmberg di De Palm Corporation a duna un charla inspirativo encuanto negoshi di famia y con su existencia ta evoluciona. Sr. Herbert Diaz di SQS Consultancy & Research a splica encuanto sales forecasting y con bo por saca beneficionan for di esaki. Sr. Stefan Oosterwaal a conta mas over di Arubits y kico ta Bitcoin.

Sr. Ryan Kock di Atlas Accountancy a duna un charla interesante encuanto con paga bo impuesto por ta algo agradabel. Despues di un pauze cortico e parti atardi a continua cu Sr. Edwin Jacobs di SVb cu a conta over ‘Wellness @ Work’, sigui pa Sra. Malyce Meelis-Koolman cu a conta su experiencia den e charla Healthy Eating @ Work den colaboracion cu Alfresco Aruba.

Y pa culmina e panel Sra. Shameeza van Loon a duna e ultimo charla encuanto e importancia di awa. Den otro sala nos propio Directora, Sra. Sonja Velthuizen hunto cu Sra. Jacqueline (Wina) Holmond-Montsanto, Hefe di Registro di KvK a ofrece un workshop informativo cu tin como titulo “Rekisitonan pa registra como un director di entidadnan legal”.



Manera ta custumber, a brinda e oportunidad pa papia cu un consehero di KvK tocante bo situacion specifico y haya contesta di biaha riba bo preguntanan. Notario Johnson tabata presente pa duna consulta priva na interesadonan. Tambe un representante di Departamento di Asunto Economico cu a brinda informacion encuanto diferente permisonan pa establece un negoshi.

Den luna di juli proximo lo organisa e otro evento cu ta Business Plaza-Get Started! dirigi na e persona cu kier cuminsa un negoshi. Keda pendiente pa mas informacion tocante e evento aki! Pa mas informacion tocante edicionnan di Business Plaza y otro eventonan di KvK, por tuma contacto cu Business Information & Support na 582-1566 of manda un e-mail pa: businessinfo@arubachamber.com.