Evento di colecta durante World Tourism Day

Dia 27 di September ultimo, EPI Hospitalidad y Turismo a celebra World Tourism Day cu ta indica e Hospitality Industry. Hunto cu esaki, Student Council H&T a colabora cu Red Cross y a organisa un evento pa colecta placa y yuda e isla nan SSS unda horcan Irma a pasa.

E evento aki a bay super bon y nos kier a gradici Circle K EPI, tur manager, tur maestro/maesta, tur studiante pa boso cooperacion.

Tur hunto por haci gran cambio pa e mundo aki.

HOPI DANKI na tur hende cu a DUNA, YUDA y a haci e evento aki posibel.

“I believe the world is one big family and we need to help each other.”