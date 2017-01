Evelyne Wever- Croes: Mike Eman debe Gobernador y Rey un disculpa Ban uni y haci nos hendenan orguyoso atrobe!

Siman pasa Aruba por a yama BON BINI na nos Gobernador nobo, sr. Alfonso Boekhoudt. Parlamento di Aruba den un reunion solemne a yama Gobernador BON BINI y den nomber di Parlamento y di pueblo di Aruba e presidente di parlamento a haci esaki na forma elocuente. Pueblo tambe a yama su Gobernador bon bini y bo por nota cu nos Gobernador a uni un gran parti di nos pueblo den e orguyo un biaha mas di nos hendenan.

Sinembargo ta duel mi di a mira con gobierno di Aruba (AVP) a reacciona riba nos Gobernador. Nan a briya cu nan ausencia pa demostra nan malcontento. Ami tampoco por a acudi ma e ceremonia diahuebs debi na un entiero di un primo dimi, sinembargo, a pesar cu e animo no tabata halto, mi a haci tur esfuerso pa tey presente diabierna na e recepcion si hunto cu mi coleganan di fraccion di MEP. Pero e reaccion di Gobierno di Sr. Mike Eman tabata realmente hopi infantil, mustrando manera un mucha malcria cu no a haya su gusto. Esaki a wordo desaproba pa e gran parti di nos comunidad. Laga nos no lubida con e proceso di nombracion a bay. Berdad e proceso di nombracion no a bay manera mester ta den cual Hulanda a apunta nos gobernador. Pero esey tabata pasobra (1) Gobierno di Aruba a tarda masha hopi cu propone un candidato, siendo cu nan tabata sa masha bon cu e termino di sr. Refunjol tabata yegando na su final, y (2) Hulanda no a bay di acuerdo cu e nominacion di sr. Angel Bermudez y Aruba no kier a bin cu otro candidato. Esey a tranca e proceso manera tur hende sa, y na dado momento Hulanda saca su conclusion y a tuma un decision. Debi na falta di liderazgo di Sr. Mike Eman, Hulanda mes a asumi e rol di lider pasobra no por a warda mas.

Ta di lamenta cu Sr. Eman ta keda rabia en bes di asumi su rol di lider bek y demostra grandesa. E gran mayoria di nos lo a haci esey, demostra grandesa y yama Sr. Boekhoudt bon bini. Pero locual Sr. Mike Eman a haci ta falta respet no solamente na nos Gobernador sino tambe na Rey Willem Alexander. Cu esaki e ta causa daño irreparabel na e relacionnan den Reino y ta trece duda si e por sigui goberna nos pais. Pasobra si e ta busca confrontacion riba algo cu e mes a causa, con bo por confi’e cu otro asuntonan mas crucial?

E actitud aki di Sr. Mike Eman no ta yuda nos pais den nada. Sr. Eman mester cuminsa di pidi disculpa na nos Gobernador y na nos Rey. Nos ciudadanonan kier sinti nan mes orguyoso bek. Orguyoso di nan pais y di nan gobernantenan. Nos ciudadanonan actualmente ta sinti berguensa pa e forma cu su gobierno ta actuando. Ban cambia esaki. Ban uni y ban haci nos hendenan orguyoso bek di nos dushi pais Aruba y di su gobierno.