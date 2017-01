Evelyn Wever Croes: Tin solucion pa e candela na dump pero ta vision curashi y determinacion falta

Aña a bolter y e problema di dump a bira peor na momento cu biento a bira y habitantenan di e vecindario tabata bou di huma atrobe. “Bishitando nos hendenan di e bario di Parkietenbos, Kas Paloma, Simon Antonio ayera mi mes por a nota con insoportabel e situacion ta. Cu duele na mi curason mi a mira e habitantenan den desesperacion. Algun di nan realmente a kere e promesa di sr. Mike Eman cu e lo bin cu un solucion, y awor a wordo desapunta un biaha mas pa otro promesa kibra di sr. Eman.

Tabata algun luna pasa cu sr. Mike Eman a anuncia su solucion pa dump: sera dump, regala e sushi na Ecotec, y asina poniendo existencia di Serlimar na peliger. Desde un principio nos tabata sa cu esey NO ta e solucion pa e problema, pasobra no tin otro lugar pa muda Serlimar imediatamente. Ademas Serlimar ta nos compania nacional cu su derecho di existencia. Y dicho hecho, e promesa di sr. Eman no a keda cumpli.

Dump tabata un problema cu na aña 2009 a cuminsa mira solucion. E candela riba dump a wordo paga na 2008, y na 2009 e planta a wordo inaugura cu mester a cuminsa procesa e sushi y baha e sero di sushi. Esey tabata e vision di gobierno di MEP y ex-minister Booshi Wever.

Sinembargo gobierno a cambia, y e gobierno di sr. Mike Eman a boycotia e proyecto di dump. Mas tristo ta cu a boycotia e proyecto existente, benta 28 miyon florin di pueblo afo, y sin bin cu otro alternativa te dia di awe. Awor ta mas obvio cu nunca cu sr. Mike Eman ni su gobierno no tin vision real con pa atende cu e problema di dump.

SOLUCION DI MEP

Nos a presenta nos solucionnan na mas di un ocasion, lo mi ripiti nan den 3 paso simple.

Paso 1: paga e candela riba dump

Paso 2: percura pa procesa e sushi cu ta wordo tresi eynan diariamente mesora

Paso 3: percura pa baha e sero di sushi existente, of en todo caso trata e sero di sushi pa evita cu e ta sigi pega na candela y pa e no ta un molester mas.

Ta asina so e molester y holor di huma por pasa pa pasado y e habitantenan por haya un alivio. Pues tin solucion pa e problema di dump, sinembargo den e gobierno actual falta vision, determinacion y curashi.

Nos di MEP lo sigi lucha te ora nos logra, pasobra e area di Parkietenbos y Simon Antonio merese mihor!” tabata palabranan di lider di MEP sra. Evelyn Wever-Croes.