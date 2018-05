Evelyn Wever- Croes: “Ta studiando e miho forma pa legalisal uzo di cannabis medicinal”

Den temporada di informacion a sinta hunto den gobernacion pa bay legalisa e uzo medicinal di Cannabis, pa cual a lanta un comision. Ta mirando cua ta e miho forma pa logra esaki. Prome Minister Sra. Evelyn Wever Croes ta splica.

Mirando cu uzo di Cannabies ta bay keda uza como remedi cu receta di dokter pa bay busca na botica, e expertonan riba e tereno di Inspectie Voor Geneesmiddelen ta bezig bou guia di Ministerio di Salubridad, pa aregla cua ta e ley cu tin cu camina. Na mes momento Minister di Husticia ta trahando riba e otro leynan cu tin cu cambia, pa asina hinca legalmente e leynan den otro y tambe tin wak cua ta e productonan di cannabis cu ta bay wordo legaliza. No ta tur cos cu tin cannabis, no tur producto cu ta uza cannabis ta bay wordo legalisa. Segun Prome Minister a splica, ta bay cuminsa cu baby steps cu algun di e esunnan mas uza y despues ta bay cu estudio pa amplia. Riba esaki ta keda track e comision encarga cu esaki.

Tur nos dokternan ta prepara pa sa ki ora nan tin cu duna cannabis na un pashent, caminda cu mayoria di nan ta conoce esaki pero no tin e autorisacion pa receta esaki na Aruba, ya cu e no ta legal. E Minister di Salubridad ta bay atende e punto aki hunto cu dokternan pa tuma e decision den conhunto.

Naturalmente semper ta keda cu un dokter cu tin preferencia pa receta of no cannabis anto pashent mester ta consciente en caso pa por exigi e receta. Pero un bes cua e ta legalisa y pa cua uzo pasobra cu no ta tur cos ta kita cu cannabis tampoco.

Sra. Wever – Croes a duna como ehempel, a uza caminda den caso di cancer, unda cu e azeta ta alivia su dolor, esaki ta e di prome casonan cu ta bay legalisa cu’n campaƱa di informacion siendo cu un pashent cu ta uza morfina por haci e peticion pa cambia pa cannabis. E mocion aki ta bay keda cla tentativamente na 2019.

E proceso ta bay wordo hinca den otro mes cos cu si ta busca un paracetamol,etc anto pa for di esey tin un otro grupo den e comision aki cu ta bisa si nos ta bay legalis’e y nos ta bay import’e y dicon no por haci un plantacion bou cierto condicionnan hopi stricto cu por trece un desaroyo economico. Minister Romero a haya un par di presentacion di cierto gruponan riba esaki pero esaki mester bay wordo studia prome.

E mesun persona cu ta importa remedi ta e mesun cu ta haya permiso pa importa e cannabis tambe. Den todo caso uzo di cannabis ta bay keda den man di industria farmaceutico. Prome Minister a agrega cu mester haci algo pa baha e gastonan riba salud unda y wak si por haya remedi mas barata, no kiermen di menos calidad, pero si mas barata. Ta bay haci investigacion pa wak si tin otro manera pa importa, siendo cu hopi hende ta keha cu remedi ta caro na Aruba.

Despues di reunion den parlamento referiendo cu pueblo mester dicidi riba esaki, anto riba esaki debate a tuma luga unda cu tur parlamentario, di tur e partidonan politico a bisa cu ta na fabor di uzo medicinal di cannabis, pa cual Minister Presidente a bisa cu esaki no ta necesario. Otro cos ta cu si kier expande e uzo di cannabis, pero esey no ta den discusion actualmente, segun Prome Minister, Sra. Evelyn Wever- Croes.

