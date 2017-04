Evelyn Wever-Croes: Pa por proteha nos naturalesa di berdad mester bin cu e ley di medio ambiente

Habitantenan di Sero Lopes a bati alarma na momento cu dialuna e dump ilegal den nan bario a pega candela. Huma a causa molester serio na e habitantenan. Mucha y hendenan grandi mester a wordo evacua. Scolnan na Paradera a wordo cancela debi na e molester.

Y kico Gobierno a haci? Net net nada. Gobierno a para wak e desastre natural aki pasa, y sconde tras di e hecho cu ta trata di un tereno priva.

“Habitantenan a yamami den panico, y ya pa dos dia ta den e situacion aki. Nan ta puntra ta unda Gobierno a keda ora mester sali na defensa di pueblo? Un pregunta cu ami no por contesta. Cu duele mi mester a wak e dolor y angustia den wowo di e muchanan di e bario sin por haci nada.

Gobierno no a haci net net nada pa e desastre di medio ambiente aki. E dump na Parkietenbos ta un problema serio, sin ningun solucion. Gabinete Mike Eman no por papia di un maneho drechi di conservacion di flora, fauna y medio ambiente, manera nos a mira recientemente cu e destruccion di Rooi Frances.

P’esey MEP ta ripiti, pa por protehe nos naturalesa di berdad, nos mester bin cu e ley di medio ambiente. Sin e ley, e desastrenan aki ta sigui, y ningun hende ta carga responsabilidad. Cu e ley di medio ambiente, tur hende sa kico por y kico no por. Y tur hende sa kico ta e consecuencia y e castigonan na momento cu bo viola e ley. Ta asina so bo por logra proteccion di nos medio ambiente.

Ademas nos mester di gobernantenan cu ta bisa loke nan ta haci y ta haci loke nan ta bisa. No gobernantenan cu ta pretende cu nan tin naturalesa na pecho, pero den practica ta destrui naturalesa constantemente. P’esey nos mester di un cambio real.Si di berdad abo kier proteha nos naturalesa, uni bo mes na e cambio. Hunto nos ta ban p’e cambio, y sin miedo” segun lider di MEP Evelyn Wever-Croes.