Evelyn Wever- Croes orado invita na TEDxWomen 2017

Sra. mr. Evelyn Wever- Croes, lider di partido MEP y actual Formado, tabata orador invita na TEDxWomen2017 hunto cu oradornan Jeanette Baars y Maite Delgado.

Un di e preguntanan cu a bin dilanti ta di unda e ta haya tanto energia? Sra. Wever- Croes a bisa cu e ta haya e energia for di tur caminda, for di e oracionnan cu personanan ta haci pe. E ta haya energia for di cada un di cu ta manda nan bon deseonan y nan consehonan.

P’esey e ta probecha di gradici un y tur cu nan sosten, nan consehonan y nan bon deseonan. Hunto ta bay hiba e pais aki dilanti.