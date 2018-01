Evelyn Wever- Croes: “Meta ta pa baha prijs di awa y coriente”

Vision di gobierno di Aruba ta pa baha e prijs di awa y coriente mas pronto posibel y esey ta e mensahe cu Prome Minister, Evelyn Wever- Croes a manda tambe pa companianan di utilidad, cu esey ta e maneho di gobierno.

Kico ta e maneho cu nan tin, nan haci’e, nan dicidi, nan determina, nan carga responsabilidad y na final di dia, e meta ta pa baha awa y coriente. E hedging ta un asunto cu ta di e compania, contal cu nan haci esaki na un forma responsabel. Pero e meta ta pa baha e prijs. Si e compania kier inverti den energia nobo, duradero, Prome Minister no ta bay mete den esey, pero contal cu e meta final ta cu e prijs di awa y coriente ta keda pagabel.

Loke a straña Prome Minsiter, ta cu den publicidad a bin cu e noticia cu e contractnan di hedging, cu e fecha maximo cu a sali publica ariba un portal cu e deadline ta 20 di December. Nunca antes por a lesa cu e prijs di hedging tabata den prensa y el a laga investiga con e informacion delicado aki a leak, pero en todo caso, esaki ta berdad. Durante su bishita Prome Minsiter a wordo infroma cu su persona lo mester tuma un decision ariba e hedging. A tuma e decision cu e hedging ta bay bek den man di e compania, caminda cu e mester ta. E companianan tin su conseheronan, cu ta carga e responsabilidad den e caso aki.

E companianan a splica Prome Minister tambe con nan ta bay haci’e, cu lo ta den paketenan chikito, no pa temporada largo. Dus na un forma mas responsabel y a tuma e decision cu hedging ta keda den man di WEB, cu su conseheronan, su expertonan, pero e meta final ta pa baha e prijs di awa y coriente.

Segun Sra. Wever- Croes, biaha pasa a hedge pa un temporada largo y full e pakete. Ultimo a hedge na 70 dollar y e bari di crudo ya caba ta yegando 60 dollar. E prijs entre e prijs di crudo y e prijs di hedging no ta grandi, pero mirando cu pa e proximo lunanan, no sa con e prijs lo sigui desaroya, aunke e expectativa ta cu e prijs lo sigui subi. E meta di un hedging, cu semper tabata existi, pero ta cierto decisionnan di hedging, cu a wordo tuma den pasado, tabata decisionnan devastador pa e pueblo di Aruba, cu a hay’e ta paga un prijs halto. Esaki ta door di a hedge pa un periodo largo y full e pakete. A siña di e les ey: no ta bay hedge pa un periodo largo y no full e pakete. E forma aworaki ta na un forma mas responsabel, pa asina stabilisa e prijs na 60 dollar na bari, pa e siguiente tres lunanan. Si en caso algo pasa cu e prijs subi, e prijs hedge ta mas abao cu e prijs di mercado.

Loke ta bay traha ariba dje awo ta esfuersonan pa baha e prijs di awa y coriente, pa purba hedge na sumanan mas abao, pa duna WEB mas espacio pa baha e gastonan di fuel, pa baha e prijs di awa y coriente.