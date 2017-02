Evelyn Wever- Croes: E reunion aki ta un pleister riba e herida di crimen cu tin na Aruba

Pa lider di mep e reunion di dialuna cu minister Dowers ta pa pone un pleister riba e herida di casonan di criminalidad y no busca un solucion. E reunion aki ta un bijeenkomst cu Fraccion di AVP a pidi.

Segun Sra. Wever- Croes, nada no por wordo haci den un bijeenkomst. Pa haci algo lo mester a bin cu un reunion publico. E ora por bin cu mocion, cu amienda, un cantidad di cos. Si e Sra. Wever- Croes a bisa cu e presentacion di Cuerpo Policial ta uno hopi interesante. Pero tambe, e presentacion aki a laga su persona hopi mas preocupa, pa e profiel nobo con atraconan ta tuma luga na Aruba. Y no ta keda cada uno, pa tuma siguridad den propio man, ya cu no tin control mas ariba dje. Varios pregunta a keda haci na Minister Dowers, ya cu Fraccion di MEP ta na altura cu durante 7 aña e no a logra y lo no logra den e proximo 7 lunanan cu falta.

Minister Dowers a bisa di a haci hopi caba y no a bin cu un sentimento cu nan ta den crisis. Pa e minister aki tur cos ta bou control, tur cos ta ok, segun Sra. Wever- Croes. Lider di Partido, na nomber di Fraccion di Partido MEP a expresa na Cuerpo Policial, cu ta conbibi cu nan ya cu nan ta expone nan bida pa proteha e pueblo.

Loke mester haci, segun Sra. Wever- Croes, cada un mester percura pa su mesun siguridad, di cas, famia y pertenencianan. Mester ta ariba alerta extra. Y ohala bin cu un cambio pronto. E cuerponan den pasado a tene Aruba sigur, den pasado e cuerponan a funciona. Ta e cabes ta e problema y esey mester cambia na September 2017.

Sr. Panneflek, di Cuerpo Policial a duna un presentacion caminda a resalta cu no ta riba comerciante so nan ta bin atraca, pero aworaki ta mas ariba cas di hendenan. Awo e situacion a bira otro, paso awo no ta ariba esun cu tin placa so, pero tambe ariba esun cu no tin.

Awo a para bira cu ken cu ta, ta wordo atraca. Esunnan cu ta bin pa atraca, cu nan haya un cos chikito mes nan ta keda contento cun’e. Esunnan cu ta atraca awo, ya no tin miedo di wordo reconoci. Nan ta drenta y sali facilmente. Y ora cu bo tin e profiel ey di esun cu ta tira atraco, esey ta di mayor preocupacion. Nan ta hendenan cu nan no tin cunes cu nada. Nan ta bin pa horta tiki cos y pa nan esaki ta suficiente. Aruba tin un problema serio. Con ta soluciona e problema aki? Door di cuida nos fronteranan. No solamente esunnan cu ta drenta ilegalmente, pero tambe esunnan cu ta drenta e via legal, via aeropuerto. Esaki mester wordo controla mas estrictamente. Esaki no por.

Den nos pais, mester percura pa pone ordo, Y cada ciudadano duna di nan parti, Denuncia si ta mira cosnan straño ta tumando luga. Cuerpo Policial mester di yudansa di e pueblo aworaki, te ora cu bin cu cambio di gobierno.

Te ainda no a tende nada encuanto di autoridadnan, cu tin cambionan di ley cu mester bin. MEP mes lo no ta kere esey ta e problema, contrario na Clarisca Velasquez, kende Sra. Wever- Croes, ta bisa cu porfin el a lanta for di soño.

Pa 7 aña largo, el a sostene e Minister di Husticia. Lider di Partido MEP, Evelyn Wever- Croes ta di opinion cu Sra. Velasquez por bin cu ley di iniciativa. Pero p’aworaki lo mas importante ta, cu Cuerpo Policial ta bisa cu nan mester material y mas personal.