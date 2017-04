Evelyn Wever-Croes: E caso di investigacion contra minister Croes no tabata un sorpresa

Durante conferencia di prensa di MEP, lider di e partido, Evelyn Wever-Croes a reacciona riba e caso di investigacion contra minister Paul Croes, y el’a señala cu pa nan e no tabata un sorpresa. Ya na Januari 2015 MEP a cuestiona minister riba e tema aki, pero e minister a bari tur cos for di mesa. Awe nos ta mira cu e berdad ta bin padilanti cu di berdad tin un corupcion enorme den e tema di dunamento di ontheffing y permiso di labor.

Esaki ta prueba un biaha mas cu Aruba ta fayando. Aruba ta e unico pais den Reino Hulandes cu no tin regla riba e tereno di integridad. Partido MEP desde Mei 2014 a prepara un nota “INTEGRIDAD”. Integridad ta algo cu bo tin of bo no tin! Integridad ta ora bo ta haci lo corecto, te hasta ora ningun hende ta wak. Pa nos di MEP integridad ta crucial den gobernacion. Casonan manera Strawberry-gate, Lainda-gate, Kiko Gomez-gate, Bushiri-gate, INSURE-TO-STUDY-gate, EVA MARIA-gate RINCON-gate y tur e negoshinan cu tereno a trese duda serio den integridad di gobernantenan di Aruba, no solamente cerca nos, sino tambe cerca politiconan den Reino. Mientras cu demas paisnan den Reino tin leynan pa garantisa integridad den gobernacion, Aruba ta e unico cu no tin esakinan. E plan di MEP pa crea un Gobierno basa riba integridad ta basa riba algun proposicion concreto:

LEY DI FINANCIAMENTO DI PARTIDONAN POLITICO

Nos di MEP ya pa algun aña ta bogando pa bin cu e ley di financiamento di partidonan politico, pa asina evita cu placa di baho mundo ta wordo usa pa hiba campaña electoral, manera a pasa den e ultimo campaña electoral cu hopi miyones a wordo hinca den campaña pa partido AVP di procedencia desconoci. Na otro paisnan den Reino esaki no ta posibel, y partidonan politico mester publica fondonan cu nan haya. Ta aki na Aruba so e fiesta ta continua.

SCREENING DI MINISTERNAN

Otro areglo cu nos tin cu mehora ta e forma con ta screen politiconan. Si futuro ministernan mester a pasa e screening manera na Hulanda, lo e gabinete actual no ta consisti di e mesun hendenan. Hecho ta cu Gobernador no ta hunga un papel crucial mas den screening di gobernantenan, y esey mester cambia.

OMBUDSMAN

Otro ley cu mester bin cu urgencia ta esun di Ombudsman, pa asina tin un defensor di pueblo, pa garantisa integridad riba tur nivel. Un Ombudsman lo atende cu keho di cuidadanonan riba actuacion no integro di gobernantenan. E ley aki, compaña pa uno di ‘klokkenluiders regeling’, mester brinda proteccion na esnan cu ta denuncia corupcion den gobierno.

CODIGO DI CONDUCTA

Tambe nos di MEP ta insisti pa bin cu un Codigo di Conducta pa minister y parlamentarionan pa asina evita cualkier impresion cu un minister ta paga fabornan politico na esnan cu a financia su campaña. Na Aruba nos a nota cu regularmente gobernantenan ta wordo menciona den escandalonan, un tras di otro, pa faborece amigonan. E casonan di Bushiri-gate, Strawberry-gate, seguro di studiante Insure-To-Study y e fiesta di permiso, sin papia mes di negoshi cu tereno tur ta escandalonan, cu veredicto di huesnan imparcial cu ta papia palabra cla: gobernantenan ta actua na forma iregular.

Esaki ta e plan di MEP cu nos a presenta na institutonan local, y na e reunionnan di IPKO varios biaha caba, pero cu lamentablemente no ta haya atencion na Aruba mes. Danki na e presion cu MEP ta eherce, tin poco movecion di parti di parlamentarionan di AVP, pero nada a concretisa ainda den ley. Nos no ta kere cu AVP lo haci algo cu e leynan aki mas tampoco. Pero nos ta prepara pa nos mes bin ehecuta e cambionan necesario. Unico cos cu falta ta pa haya e sosten grandi di mayoria di nos pueblo pa nos percura cu escandalonan asina no pasa nunca mas. E plan di MEP lo garantisa integridad den gobernacion bek, y lo libra nos pais di e escandalonan y e berguensa grandi cu nos pais ta pasando aden. Aruba lo haya gobernantenan integro atrobe, gobernantenan cu bo por ta orguyoso di nan”, segun Evelyn Wever-Croes.