Evelyn Wever- Croes :”E acuerdo di programacion ta e liña cora di e coalicion”

Diaranson, 1 di November, partidonan MEP, RED y POR a bin hunto na Hooiberg pa asina e acuerdo di gobernacion.

Anteriormente e partidonan aki a firma un acuerdo di formacion, na Ayo Rock Formation, simbolisando e firmesa di e barancanan di Ayo.

A firma e acuerdo di gobernacion na Hooiberg, pasobra cu , mescos cu Hooiberg ta para central den nos isla, asina tambe ta simbolisa e compromisonan cu ta para den e programa di gobernacion. Formado a gradici esunnan cu a asisti nan, pero tambe e dos cabayeronan, lidernan di POR y RED, pa nan pasenshi y determinacion, un compromiso grandi cu nan a demostra pa nan a yega na un coalicion. Nan no a pidi pa coalicion, pueblo a pidi pa coalicion. Nan ta tuma nan tarea na serio y ta determina pa logra. Voz di Pueblo, ta voz di Dios. E tres personanan aki a tuma e mensahe hopi na serio y ta determina pa logra.

Despues lo sigui cu e reparticion di carteranan, despues na e personanan cu ta bay bira minister y ohala pronto algun dia mas, por mira e gobierno nobo wordo huramenta.

Formado, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes a splica cu e programa di gobernacion, ta un programa un poco mas detaya un poco mas amplio di e acuerdo di formacion firma na Ayo. Tabata tin algun puntonan importante, cual tabata integridad. E ta algo cu bo tin cu bib’e, e tin un luga hopi importante den e puntonan di negociacion. E di dos ta e finanza publico cu mester wordo poni na ordo. E di tres ta pa pone e ser humano central riba tur tereno.

Den e programa di gobernacion a bay un tiki mas detayadamente con ta bay atende esaki, ariba cada un di e topiconan aki, con nan tin pensa di logr’e. Con lo percura pa integridad wordo biba den gobierno. Den parlamento diaranson a caba cu e señal malo cu corupcion ta algo di tolera, pero esaki no lo wordo tolera mas, segun Sra. Wever- Croes.

Den e programa lo traha ariba haci Aruba mas sigur, con lo atende tambe e plannan pa mehora cuido di salud. Con ta atende e calidad di enseñanza y con ta bay cuida y proteha nos medio ambiente. Y tur e diferente puntonan cu ta elabora den e programa cu ta basta extenso. A bay basta detaya riba tur e puntonan. Awo e unico cos cu falta ta ken ta bay encarga su mes cu e diferente puntonan den e programa cu nan a yega na dje. Irrespecto cua partido ta encarga cu e cartera, a yega na palabracionnan kico ta e prioridad di cada minister. Den e siguiente 4 añanan, e acuerdo di gobernacion, lo ta e punto di salida di gobernacion. naturalmente lo bin temanan cu kisas cu nan no a atende, pero a yega na palabracion ora na caminda yega na topiconan cu nan no ta di acuerdo cun’e, esey no kiermen cu e gobernacion a kibra, ta bay papia di dje. Pueblo a pidi un coalicion, pero tambe pa un gobierno stabiel. Te asina leu, Sra. Evelyn Wever- Croes, formado y lider di partido MEP.